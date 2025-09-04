Trump wie Pipi Langstrumpf – Schlechte Zahlen rückt er einfach zurecht

Donald Trump sorgt mal wieder für Aufregung: Der US-Präsident ist enttäuscht über die Arbeitsmarktdaten in den USA. Daraufhin macht er sich in Pipi-Langstrumpf-Manier die Welt, wie ihm gefällt. Experten warnen vor politischem Einfluss und einem drohenden Vertrauensverlust in die US-Wirtschaftsdaten.

Donald Trump reagierte auf schwache Arbeitsmarktdaten mit harscher Kritik und drastischen Maßnahmen. Nach der Veröffentlichung unerwartet schlechter Zahlen, wonach im Juli nur 73.000 neue Stellen geschaffen wurden, schimpfte Trump auf Truth Social: „Meiner Meinung nach wurden die heutigen Arbeitsmarktzahlen GEFÄLSCHT, um die Republikaner und MICH schlecht aussehen zu lassen.“ Foto: IMAGO/newspix Die bisherigen Leiterin der Statistikbehörde, Erika McEntarfer, entließ er kurz darauf. Ohne Belege zu liefern, warf Trump dem Bureau of Labor Statistics (BLS) Manipulation vor. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Auf seiner Plattform „Truth Social“ kündigte er E.J. Antoni, Chefökonom der konservativen Denkfabrik Heritage Foundation, als Nachfolger an. „Unsere Wirtschaft boomt, und E.J. wird sicherstellen, dass die veröffentlichten Zahlen EHRLICH und GENAU sind“, schrieb Trump. Foto: IMAGO/NurPhoto Antoni gilt als Kritiker der bisherigen Erhebungsmethoden des BLS. Der Senat muss die Ernennung jedoch erst bestätigen. Trumps Entscheidung verstärkt die Befürchtung, er könnte politische Einflussnahme auf offizielle Statistikdaten ausüben. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Ökonomen äußern sich besorgt über Trumps Vorgehen. Michael Madowitz vom Roosevelt Institute warnte: „Die Politisierung wirtschaftlicher Statistiken ist ein selbstzerstörerischer Akt. Glaubwürdigkeit geht viel leichter verloren, als sie wiederherzustellen ist.“ Auf genau dieser Glaubwürdigkeit basiere das Vertrauen in die amerikanische Wirtschaft. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Das BLS selbst steht jedoch vor Herausforderungen. Sinkende Rücklaufquoten bei Umfragen und Personalabbau haben Auswirkungen auf die Qualität der Daten. Laut BLS liegt die Rücklaufquote aktuell bei etwa 67 Prozent, verglichen mit 80,3 Prozent im Oktober 2020. Foto: Imago Eine Umfrage von Reuters ergab, dass 89 von 100 Politikexperten Bedenken hinsichtlich der Datenqualität haben. Foto: imago images/Pacific Press Agency Trumps Angriff auf das BLS könnte das internationale Vertrauen in die US-Wirtschaft weiter belasten. Während der Präsident weiter von einer florierenden Wirtschaft spricht, fragen sich Experten, wie belastbar die Grundlagen künftiger Berichte sein werden. Die Glaubwürdigkeit der Daten bleibt das entscheidende Fundament, um wirtschaftliche Stärke sichtbar zu machen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

