Trump will Antifa den Stecker ziehen – geht das auch in Deutschland?

Nach dem Mord an dem strammrechten Influencer Charlie Kirk will Donald Trump die Antifa als terroristische Organisation einstufen. Der US-Präsident macht die „radikale Linke“ für die Tat verantwortlich. Doch wäre eine solche Einstufung generell und auch in Deutschland denkbar?

++ Auch interessant: „Cancel Culture“ durch Trump brutaler denn je! Auf Meinungsfreiheit wird jetzt gepfiffen ++

Trump nimmt Antifa ins Visier

Donald Trump hat auf Truth Social angekündigt, die linke Antifa-Bewegung als terroristische Organisation einstufen zu wollen. Die Bewegung bezeichnete er als „kranke, gefährliche, radikale Katastrophe“. Dazu forderte Trump, die Geldgeber der Antifa streng zu überprüfen.

Ein Regierungsvertreter erläuterte, diese Maßnahme sei Teil eines umfassenderen Plans gegen Organisationen, die laut Trump „politische Gewalt schüren“. Die Ankündigung folgt wenige Tage nach dem Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk. Trump und sein Berater Stephen Miller machten schnell die „radikale Linke“ für den Mord verantwortlich. Dabei bleibt bisher unklar, ob der mutmaßliche Täter Tyler Robinson überhaupt Verbindungen zu bestimmten Gruppen hatte.

Einstufung in Deutschland auch möglich?

Gleichzeitig ist nicht ganz klar, wie genau er eine solche Einstufung umsetzen soll. Die Antifa hat nämlich keine klare Struktur oder Führung, berichtet der US-Sender CNN. Eine solche Einstufung wäre deshalb auch in Deutschland schwierig, erklärt Extremismusforscher Felix von der Konrad-Adenauer-Stiftung.

„Das liegt primär daran, dass die Antifa kein Verein oder eine gut strukturierte Organisation ist. Vielmehr können sich Individuen und Gruppen mit den Werten der Antifa solidarisieren oder auch zusammen agieren.“

Stattdessen müsse „eine individuelle Betrachtung der Personen erfolgen, um auf Grundlage dessen, zu einer Einschätzung zu kommen, ob es sich um Extremismus oder gar Terrorismus handelt.“

Mehr News:

Trump brachte die Einstufung der Antifa als Terrororganisation bereits 2020 ins Gespräch. Damals reagierte er auf Proteste nach dem Tod von George Floyd. Rechtsexperten widersprachen damals Trumps Plänen, da eine solche Einstufung keine klare gesetzliche Grundlage habe und Bedenken hinsichtlich der Meinungsfreiheit aufwerfe.

Kritiker werfen Trump heute zudem vor, durch seine Worte Spaltung und Gewalt zu fördern. In einer Rede zählte er politische Gewalttaten von links auf, ignorierte jedoch Angriffe auf Politiker der Demokraten.