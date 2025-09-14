Trump-Anhänger entsetzt über seine neue Politik: „Das habe ich nicht gewählt“

US-Präsident Donald Trump sorgt mit der martialischen Umbenennung des Verteidigungsministeriums in Kriegsministerium für hitzige Debatten. Während Trump im Wahlkampf Frieden versprach, fühlen sich viele seiner Wähler nun getäuscht, da die symbolträchtige Namensänderung eine aggressivere Haltung andeutet. Mehr dazu in der Fotostrecke.

Doch kein „Friedenspräsident“? Trump-Anhänger sind enttäuscht

Das offizielle „Team Trump“ postete in Foto der martialischen Umbenennung des Verteidigungsministerium ins Kriegsministerium in den Sozialen Netzwerken. Das alte Namensschild von Minister Pete Hegseth mit der Bezeichnung „Secretary of Defense“ wird von einem Mitarbeiter entfernt, daraufhin wird ein neues Schild angebracht mit dem Titel „Secretary of War“ – Kriegsminister. Foto: IMAGO / ZUMA Press Wire (Fotomontage) Eine Entscheidung, die nicht bei allen Trump-Anhängern gut ankommt. Es gibt viel Kritik im Netz. Manche seiner Wähler beklagen sich darüber, dass sie für eine solche Politik nicht gestimmt hätten. Trump versprach im Wahlkampf, die USA aus kostspieligen internationalen Konflikten heraushalten zu wollen. Foto: IMAGO/Christian Ohde Doch nun fühlt sich ein Teil seiner Wählerinnen und Wähler getäuscht, dass ihr „Friedenspräsident“ einen anderen Kurs eingeschlagen zu haben scheint. „Das habe ich ich nicht gewählt“, heißt es beispielsweise in den Sozialen Netzwerken unter anderen. Steht Trump doch nicht für eine isolationistische Außenpolitik? Foto: IMAGO/Anadolu Agency So findet man im Netz Kommentare wie: „Ich habe für Frieden gestimmt. Jeder Trump-Wähler, den ich kenne, hat für FRIEDEN gestimmt.“ Oder: „Ich dachte, Sie wollten den Krieg verhindern?“ „Ich dachte, wir wären gegen den Krieg?!“, kommentiert eine weitere Person. „Wo ist das Friedensministerium?“, eine andere. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Trotz der Umbenennung strebt Trump paradoxerweise weiterhin offensiv den Friedensnobelpreis an. Während seiner ersten Präsidentschaft (2017-2021) hat er tatsächlich keine neuen Krieg begonnen. In seiner zweiten Amtszeit lobt er sich selbst maßlos für seinen Einsatz für Waffenstillstände, obwohl die Erfolge, etwa in der Ukraine, zumeist überschaubar sind. Foto: IMAGO/ABACAPRESS (Fotomontage) Gleichzeitig aber ließ Trump iranische Atomanlagen bombardieren und setzt die militärische Übermacht der USA als politisches Druckmittel ein. Foto: IMAGO/MediaPunch

Weitere Nachrichten für dich: