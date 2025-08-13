Dritte Amtszeit für Trump? Ein Indiz lässt Böses ahnen

Donald Trump sorgt erneut für Schlagzeilen: Während eines Friedensgipfels mit den Staatschefs von Armenien und Aserbaidschan deutete der US-Präsident in einem Video eine mögliche dritte Amtszeit an. Obwohl die US-Verfassung dies verbietet, heizen seine Aussagen und sogar Fan-Artikel Spekulationen über seine politischen Pläne an.

Holt sich Trump eine dritte Amtszeit?

Auf einem Friedensgipfel im Weißen Haus sorgte Donald Trump erneut für Aufsehen. Der US-Präsident empfing die Staatschefs von Armenien und Aserbaidschan zu einer historischen Friedenserklärung. Doch ein anderer Moment stahl dem Ereignis die Show… Foto: IMAGO/NurPhoto Ein Video zeigt Trump mit Aserbaidschans Präsident Ilham Alijew vor Basecaps mit politischen Sprüchen. Trump hält eine Mütze mit der Aufschrift „Trump 2028“ hoch und sagt: „Wie Sie wissen, darf man ja nicht nochmal antreten und … na ja.“ Als Alijew zustimmend lacht und Trump weitere Caps wie „4 More Years“ hochhält, brodelt die Gerüchteküche um Trumps Pläne für eine dritte Amtszeit erneut. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Obwohl Trump in einem CNBC-Interview kürzlich betonte, er plane „wahrscheinlich nicht“ eine weitere Kandidatur, zweifeln viele an seinen Absichten. Entsprechende Basecaps mit Slogans wie „Trump 2028“ verkauft der Republikaner auch in seinem Online-Shop. Foto: IMAGO/imagebroker Trump behauptet weiterhin, „alle wollen, dass ich nochmal antrete“, merkte aber gleichzeitig an, dass sein aktueller Vizepräsident JD Vance der Favorit für die nächste Kandidatur der Republikaner sei. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Die Umfragen zeigen jedoch ein anderes Bild: Laut aktuellen Daten lehnen 52,5 Prozent der Amerikaner Donald Trump ab. Trotzdem behauptete der Präsident in einem späteren Interview mit NBC, er habe „die besten Umfragewerte aller Zeiten“. Foto: IMAGO/UPI Photo Trump deutete zudem an, dass es „Methoden“ gäbe, eine dritte Amtszeit zu erreichen. Eine Möglichkeit sei, dass sein Vize JD Vance für das Präsidentenamt kandidiere und das Amt anschließend an ihn abgebe. Foto: IMAGO/Avalon.red Auch wenn die US-Verfassung eine solche Amtszeitverlängerung verbietet, bleibt Trump vage. Die Aussagen und das Video haben erneut Diskussionen ausgelöst, ob Trump langfristig mehr im Sinn hat, als die Verfassung erlaubt. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Die Spekulationen werfen Fragen auf, wie weit Trump seine persönliche Agenda noch treiben wird. Mit Basecaps und seinen spontanen Kommentaren bleibt er auch während formeller Anlässe in den Schlagzeilen. Foto: IMAGO/Middle East Images

