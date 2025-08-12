Trump wollte Amerika „great again“ machen – jetzt feiert eine alte Krankheit ihr Comeback

Trump zog mit dem Slogan „Make America great again“ in den Wahlkampf. Dreimal. Zweimal hatte er damit Erfolg. Er regiert wieder und gibt vermeintlich alles, um Amerika wieder großartig zu machen. Misst man seine Erfolge daran, wie sehr er die internationalen Handelspartner ärgert, dann ist ihm das zweifelsfrei gelungen. Während Trump sich aber in der Außenpolitik abarbeitet, hat sein eigenes Volk ein ganz anderes Problem. Eines, das die meisten anderen Länder im 19. Jahrhundert gelassen haben. Die Amerikaner haben Skorbut.

Wer gerne Seefahrergeschichten und Piratenfilme mag, dem sagt die Krankheit vielleicht etwas. Skorbut ist streng genommen ein Zusammenfluss der Symptome, die entstehen, wenn ein Mensch einen schlimmen Vitamin-C-Mangel hat. Zahnfleischrückgang, Lockerung oder Verlust von Zähnen, kleine Einblutungen in Haut und Schleimhäuten, bis hin zu Herz-Kreislauf-Versagen sind die Folge. Früher litten vor allem Seereisende unter Skorbut. Menschen also, die lange Zeit kein frisches Obst oder Gemüse zu sich nehmen konnten. Aber so etwas ist 2025 doch kein Problem mehr, oder doch?

Skorbut feiert Comeback in Trumps Land

Lebensmittelwüsten, in den USA offiziell als „Low-Income, Low-Access“-Gebiete genannt, sind Orte, an denen viele Menschen mit geringem Einkommen weit vom nächsten entfernt Supermarkt leben. Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) hält diese Trakte im Food Access Research Atlas fest. Es geht davon aus, dass etwa 18,8 Millionen US-Amerikaner in solchen Regionen kaum Zugang zu frischen Produkten haben.

Eine von dieser Menschen ist diese TikTokerin, die von ihrer Skorbut-Erkrankung berichtet:

Erfasst werden ländliche Regionen, in denen über zehn Meilen (etwa 16,1 km) zum nächsten Markt, der frisches Obst oder Gemüse anbietet, überwunden werden müssen. Andere Messungen gehen von bis zu 53,6 Millionen Menschen aus. Durch die Corona-Pandemie verschlechterte sich in den USA zusätzlich die Infrastruktur, Läden mussten schließen und konnten nicht mehr öffnen. Das fiel nicht in Trumps Amtszeiten, erholt hat sich der Einzelhandel vielerorts seitdem aber nicht.

So viel zu „Make America Great Again“

Fastfood ist in den USA oftmals viel günstiger, als frisches Obst und Gemüse zu kaufen. Gerade einkommensschwache Menschen und Studierende greifen deswegen öfter auf ungesundes Essen zurück.

Je nach Studie haben sechs bis sieben Prozent der US-Amerikaner einen nachgewiesenen Vitamin-C-Mangel. Da das medizinische System in den USA aber auf dem Land ebenfalls nicht gut ist und viele Menschen ihre Arztbesuche selbst bezahlen müssen, ist von einer nicht unerheblichen Dunkelziffer auszugehen. Und das in dem Land, das Trump wieder „great“ machen wollte. Besonders in den ländlichen Regionen haben ihn viele Menschen gewählt.

Hinzu kommt das politische Klima durch Trump, das die Inanspruchnahme von Leistungen dämpft. Studien des Urban Institute dokumentieren, dass Menschen mit Migrationshintergrund aus Angst vor aufenthaltsrechtlichen Nachteilen vermeiden, Nahrungsmittel-Programme in Anspruch zu nehmen. Solche Rückzüge treffen besonders Viertel, in denen der Supermarkt weit weg ist und das Sozialprogramm den entscheidenden Unterschied macht.

Die Vereinigten Staaten sind nicht das einzige Land, in denen es Fälle von Skorbut aufgrund von Obst- und Gemüse-Knappheit gibt. Auch Regionen in Großbritannien sind betroffen, wie der Guardian berichtet. Dort geht der Staat aber aktiv gegen den Vitaminmangel vor. So gibt es beispielsweise mobile Gemüsehändler, die in Gegenden fahren, in denen es „einfacher ist, eine E-Zigarette als einen Apfel zu kaufen“.