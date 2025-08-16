Nach „produktivem“ Gipfeltreffen: Trump hat nur einen Rat an Selenskyj

Das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin ist beendet. Beide Seiten haben das Gespräch gelobt, Begriffe wie „produktiv“, „konstruktiv“ und „vertrauenswürdig“ machten im Anschluss an das mehrere Stunden andauernde Meeting die Runde. Ein konkretes Ergebnis stand am Ende zwar nicht, dennoch hat der US-Präsident eine dringende Botschaft an Selenskyj.

Die USA und Russland haben sich aufeinander zubewegt. Dieses Fazit kann nach dem Treffen in Alaska durchaus gezogen werden. Laut Trump habe man große Fortschritte erzielt, allerdings nicht in puncto Ukraine-Krieg. Es gebe „keinen Deal“, so die kurze aber prägnante Rückmeldung an die Presse.

Putin hofft auf „Geschäfts- und pragmatische Beziehungen“

Vielmehr ging es um die bilaterale Beziehung: Mögliche wirtschaftliche Kooperationen und die Wiederherstellung des einst mächtigen Bandes. Putin wolle zukünftig wieder mit den USA zusammenarbeiten und „Geschäfts- und pragmatische Beziehungen“ herstellen, hieß es am Abend. Bestärkt wurden die Präsidenten von ihren engsten Beratern, die ebenfalls am Verhandlungstisch saßen.

Der Krieg in der Ukraine fiel bei dieser Schwerpunktlegung größtenteils hinten herunter, auch wenn Trump laut Putin sehr an den russischen Beweggründen interessiert gewesen sei. Im selben Atemzug umgarnte der Kreml-Chef den Republikaner: Der Krieg in der Ukraine wäre unter Trump im Weißen Haus nicht ausgebrochen.

Eine vorübergehende Waffenruhe, beispielsweise bis es eine nächste Verhandlungsrunde gibt, konnte nicht erzielt werden. „Es gibt keinen Deal, bis es einen Deal gibt“, so Trump. Viele Experten bezeichnen das Treffen daher als einen Schuss in den Ofen.

Trump nimmt Selenskyj in die Pflicht

Allen voran der US-Präsident sieht das anders! Er sieht den Grundstein für ein Dreiertreffen mit Putin und Selenskyj gelegt, der Frieden sei deutlich näher als einige Stunden zuvor. „Wir sind ziemlich nah an einem Deal“, sagte Trump im Interview mit dem TV-Sender Fox News.

An dieser Stelle wird der Mann, auf dessen Rücken der Gipfel ausgetragen wurde, in die Pflicht genommen: Wolodymyr Oleksandrowytsch Selenskyj. Bei einem möglichen Dreiertreffen würde es vor allem auf die Einstellung des ukrainischen Präsidenten ankommen.

Auf die Frage des Moderators, welchen Rat er Selenskyj nach dem Treffen in Alaska geben würde, antwortete Trump: „Schließ den Deal ab. Du musst den Deal abschließen.“ Russland sei eine „sehr große Macht“, die Ukraine hingegen nicht. Wie weit eine Einigung tatsächlich in Reichweite ist, ließ Trump offen: „Ich sage immer: Wenn ich mir wirklich sicher bin, sage ich 50:50.“