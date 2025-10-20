Aufschrei innerhalb der AfD: Trump bald Ehrenbürger in Deutschland?

Die AfD im pfälzischen Landkreis Bad Dürkheim sorgt mit einem kuriosen Vorschlag für Schlagzeilen: Sie will US-Präsident Donald Trump zum Ehrenbürger machen. Zur Begründung heißt es, Trump habe den Gaza-Israel-Konflikt befriedet – und außerdem stammten seine Vorfahren aus der Region rund um Kallstadt. Das berichtet n-tv.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Mit oder ohne? So gespalten ist die Merz-Partei in der AfD-Frage +++

Der AfD-Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Thomas Stephan, erklärte: „Auslöser für unseren Antrag im Kreistag ist, dass Donald Trump den Israel-Gaza-Konflikt befriedet und dafür gesorgt hat, dass die israelischen und acht deutsche Geiseln freigekommen sind.“ Zudem betonte er die familiären Wurzeln Trumps in Kallstadt.

Hohe Hürden für AfD-Antrag

Der Landkreis Bad Dürkheim bestätigte den Antrag der AfD-Fraktion offiziell. Über das Thema soll in der Kreistagssitzung am 29. Oktober beraten und entschieden werden. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) zeigte sich jedoch skeptisch. Er könne sich kaum vorstellen, dass der Antrag eine Mehrheit finde.

Weitere Nachrichten:

„Unabhängig davon, ob man überhaupt einen Ehrenbürger Donald Trump will, muss die Frage der Ehrenbürgerschaft und der Kriterien hierzu in den Kreisgremien intensiv beraten werden“, erklärte Ihlenfeld. Damit bremste er die AfD-Forderung deutlich aus. Auch aus Kallstadt selbst kommt Kritik an dem Vorstoß.

Kallstadts Bürgermeister Thomas Jaworek (CDU) wies den Antrag entschieden zurück. „Die AfD ist im Ortsgemeinderat von Kallstadt nicht vertreten“, betonte er. Der Ort lege großen Wert auf kommunale Selbstverwaltung. „Wir verwehren uns gegen den Versuch der Einmischung einzelner Fraktionen auf höheren kommunalen Ebenen“, so Jaworek weiter.

Trumps Großvater Friedrich wuchs einst in Kallstadt auf, bevor er 1885 in die USA auswanderte. Schon 2017 war dort ein Versuch gescheitert, Trump zum Ehrenbürger zu ernennen. Doch die AfD lässt nicht locker: Laut Stephan hat seine Fraktion sogar eine eigene Ehrenbürgersatzung für den Kreis verfasst.