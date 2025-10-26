  1. DerWesten.de
  3. SIE will Rache! Es wäre eine Schmach für Trump

SIE will Rache! Es wäre eine Schmach für Trump

Donald Trump setzt sich fest im Weißen Haus und viele glauben, er will 2028 erneut antreten. Doch nun bringt sich eine Gegnerin in Stellung.

Verfassungswidrige Kandidatur 2028?
Ist die USA unter Trump ein faschistisches Land?

Donald Trump fühlt sich wohl im Weißen Haus. Er lässt derzeit einen neuen Ballsaal an das Gebäude anbauen. Viele halten es für unvorstellbar, dass der Präsident freiwillig darauf verzichten wird, erneut zu kandidieren. Da kommt eine alte Kontrahentin ins Spiel!

Gegnerin von Donald Trump: Es wäre die ultimative Rache!

Verfassungswidrige Kandidatur 2028?
Donald Trump flirtet offen damit, 2028 erneut als US-Präsident zu kandidieren, obwohl ihm das eigentlich der 22. Zusatzartikel der US-Verfassung untersagt. Doch viele fragen sich: Wer soll Trump noch aufhalten?
Demokraten noch kopflos
Die US-Demokraten haben es noch nicht geschafft, gegen den autoritär auftretenden Präsidenten eine effektive Opposition zu bilden.
Newsom als Trump-Gegner?
Ein Hoffnungsträger der Demokraten ist Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien. Doch eine weitere Person bringt sich offenbar in Stellung.
"Bin noch nicht fertig"
Es ist ausgerechnet Kamala Harris! Dem britischen Sender BBC sagte Harris jetzt: „Ich bin noch nicht fertig!" Sie werde „möglicherweise" eines Tages US-Präsidentin sein.
Kamala Harris macht Andeutungen
Weiter erklärte Harris: „Ich habe meine gesamte Karriere im Dienste des Staats verbracht, und das liegt mir im Blut."
Harris lässt sich nicht verunsichern
Dass die Quoten für eine erneute Kandidatur nicht gut stehen, scheint sie auszublenden: „Wenn ich auf die Umfragen gehört hätte, hätte ich weder für mein erstes noch für mein zweites Amt kandidiert – und ich würde ganz sicher nicht hier sitzen."
Noch keine finale Entscheidung
Trotz der Andeutungen machte sie klar, dass sie noch nicht final entschieden habe, ob sie noch einmal fürs Weiße Haus kandidiert.
Clinton und Biden hatten mehr Stimmen
Ein Nachteil für sie könnte sein, dass sie 2024 nicht nur nach Wahlleuten gegen Trump verlor, sondern auch nach Stimmen. Sie kam auf 48,2 Prozent, Trump auf 49,7 Prozent. Zum Vergleich: Hillary Clinton hatte 2016 nach absoluten Stimmen gegen Trump gewonnen, aber trotzdem weniger Wahlleute. Joe Biden kam auf 51,3 Prozent der Stimmen.
Es wäre eine Schmach für Trump
Ob Harris also tatsächlich eine neue Chance bekommt und dann die erste US-Präsidentin werden kann, steht in den Sternen. Es wäre aber definitiv eine perfekte Rache für sie, wenn sie Trump im zweiten Anlauf schlagen und seine Pläne durchkreuzen könnte – und eine Schmach für den Republikaner.

