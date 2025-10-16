Trump baut sich riesiges Denkmal in Washington: „Wem gewidmet?“ – „Mir!“

Donald Trump plant Großes. Mal wieder. Zum 250. Geburtstag der USA will er einen eigenen Triumphbogen bauen lassen. Der „Arc de Trump“ soll prunkvoll, patriotisch und riesig werden. Die Idee sorgt schon jetzt für Staunen – und jede Menge Fragen.

„Arc de Trump“: Sein Denkmal für sich selbst

Bei einem Dinner im Weißen Haus enthüllt Donald Trump ein 3D-Modell seines „Arc de Trump“. Ein Triumphbogen als neues Wahrzeichen für Washington D.C. Foto: John McDonnell/AP/dpa Der Bogen soll zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten entstehen, angeblich finanziert durch Trumps Unterstützer. Ebenso wie der goldene Ballsaal, den der Präsident im Weißen Haus einrichten lassen will. Foto: KI Das Design erinnert stark an den Arc de Triomphe in Paris, ein Bauwerk im neoklassizistischen Stil. Trump ist dafür bekannt, eine Schwäche für alte, prestigeträchtige Architektur und prunkvollen Stil zu haben. Als Immobilien-Riese ist ein solcher Bogen also nur der nächste konsequente Schritt. Foto: IMAGO/Depositphotos Der triumphale Stil soll nun auch beim Torbogen in Washington D.C. zum Einsatz kommen. Trump nennt es „ein Symbol amerikanischer Stärke“, ein Thema, das ihm ebenfalls besonders am Herzen liegt. Foto: John McDonnell/AP/dpa Geplant ist der Bau gegenüber dem Lincoln Memorial, am Ende der Arlington Memorial Bridge zwischen Virginia und D.C. Ein passender Ort für einen anständigen Triumphbogen.

Foto: IMAGO/Danita Delimont Was das Ganze kosten soll, wie es mit den Genehmigungen aussieht, und wann mit der, zweifelsohne pompösen Enthüllung zu rechnen ist, dazu bleibt Trump bei seiner Vorstellung vage.

Foto: IMAGO/MediaPunch Auf die Frage, wem das Denkmal gewidmet sei, antwortet Trump zunächst ausweichend, gibt aber schließlich zu: „mir“.

Ein Reporter schlägt scherzhaft den Namen „Arc de Trump?“ vor. Trump widerspricht nicht, ganz unrecht kann ihm der Vorschlag nicht sein. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

