Triell (RTL): Olaf Scholz legt nach dem TV-Auftritt nach – mit dieser Ansage

Das Triell bei RTL bot den Menschen in Deutschland am Sonntagabend das große Aufeinandertreffen der drei Kanzlerkandidaten. Und vielen Umfragen zufolge gab es einen deutlichen Sieger: Olaf Scholz.

Der SPD-Kanzlerkandidat habe das Triell bei RTL gewonnen, fand ein Großteil der Befragten einer Forsa-Umfrage. Dieser Umfrage zufolge kam Olaf Scholz auch am sympathischsten und kompetentesten rüber.

Triell (RTL): Olaf Scholz legt nach TV-Auftritt nach

Für Armin Laschet endete derweil auch diese Umfrage in einer Katastrophe. Er ging demnach als Verlierer aus dem Triell bei RTL hervor.

Nach dem rund zweistündigen Aufeinandertreffen mit seinen beiden Kontrahenten war für Olaf Scholz allerdings noch nicht Schluss. Via Twitter legt der 63-Jährige nach.

Dort muss er sich nach der Debatte mit Armin Laschet und Annalena Baerbock zunächst kurz sammeln. „110 Minuten Triell und intensive Diskussionen“, schreibt Olaf Scholz.

Olaf Scholz mit Ansage nach Triell bei RTL

Dann fasst er seine wesentlichen Punkte des Abends zusammen: „Mir ist wichtig: Dass jemand arbeiten muss, bis er 70 ist, schließe ich aus. Ich stehe für ein stabiles Rentenalter und -niveau. Und ich setze mich für 12 Euro Mindestlohn ein und eine Gehaltserhöhung für 10 Millionen Beschäftigte!“

Außerdem teilt Olaf Scholz nach dem Triell bei RTL mit: „Steuersenkungen für Unternehmen mit guten Gewinnen oder für Bürgerinnen und Bürger mit hohen Einkommen kann man bei 400 Milliarden Euro neuen Schulden nicht machen. Im Gegenteil: Wir brauchen höhere Steuersätze für Topverdiener*innen.“

Abschließend will Olaf Scholz nach dem Triell bei RTL den Wählerinnen und Wählern noch diese Worte mit auf den Weg geben: „Mein großer Wunsch: Dass unser Land geprägt ist von Solidarität und #Respekt. Dass wir faire Löhne und stabile Renten haben und den menschengemachten Klimawandel aufhalten. Ich will der nächste Bundeskanzler werden und für eine gute Zukunft sorgen!“

Triell und Vierkampf: So geht es weiter

Das kommende Triell findet am 12. September in der ARD und im ZDF statt. Das dritte und letzte Triell steigt am 19. September bei ProSieben, Sat.1 und Kabel1 – also eine Woche vor der Bundestagswahl.

Zudem zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender am 13. September einen Vierkampf zwischen Janine Wissler (Die Linke), Christian Lindner (FDP), Alexander Dobrindt (CSU) und Alice Weidel (AfD). (dhe)