Nach Schicksalsschlag: Trabert muss seinen Sitz im Bundestag abgeben

Der Linken-Politiker Gerhard Trabert wird sein bei der Bundestagswahl im Februar gewonnenes Mandat nicht antreten. Grund dafür sind mehrere Schlaganfälle, die der 69-Jährige noch vor der Wahl erlitt. Seine Familie teilte mit, dass er sich seitdem mehrere Monate in der Reha befand und nun nach Hause zurückkehrt.

Trotz Fortschritten müsse er „weiterhin mit schweren Einschränkungen leben“, erklärte seine Familie. Diese Einschränkungen verhindern eine Rückkehr zu seinem bisherigen Leben. Trabert plant daher, das Mandat „zeitnah“ zurückzugeben.

+++ Auch interessant: Großes Liebes-Update bei Christian Wulff – „Das Leben ist eine Achterbahn“ +++

Kandidatur als Bundespräsident machte ihn bundesweit bekannt

Trabert erlangte größere Bekanntheit, als die Linke ihn 2022 als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten nominierte. Er machte damals auf soziale Benachteiligung und Armut aufmerksam. Der Mediziner holte 96 Stimmen im ersten Wahlgang – und dass, obwohl die Linke nur 71 Sitze in der Bundesversammlung stellte. Ein klares Ausrufezeichen.

Bei der Bundestagswahl im Februar zog Trabert über die Landesliste der Linken in Rheinland-Pfalz in das Parlament ein. Seine Familie betonte, wie wichtig sein politischer Einsatz sei, sagte jedoch: „Eine solche Stimme kann Gerhard nicht sein.“

Reaktionen aus der Politik:

Karl Lauterbach (SPD): „Im Bundestag wäre er eine große Bereicherung der Gesundheitspolitik gewesen. Ich wünsche ihm vollständige Genesung.“

„Im Bundestag wäre er eine große Bereicherung der Gesundheitspolitik gewesen. Ich wünsche ihm vollständige Genesung.“ Dietmar Bartsch (Linke): „Du warst ein toller Bundespräsidentenkandidat, engagierter ‚Arzt der Armen‘, immer aufopferungsvoll und konsequent sozial engagiert. Nie werde ich unsere Solidaritätsreise in die Ukraine vergessen. Danke für alles!“

Die Parteichefs Ines Schwerdtner und Jan van Aken äußerten sich zu Traberts Situation: „Wir sind immer noch stolz und dankbar, dass Gerhard Trabert mit uns zur Bundestagswahl angetreten ist. Als ‘Arzt der Armen’ ist er eine moralische und fachliche Autorität.“ Beide lobten ihn für seinen Einsatz für eine Gesundheitspolitik, die allen Menschen Zugang zu guter Versorgung garantiert. Trabert hätte laut ihnen eine wichtige Stimme im Bundestag sein können.

Für Trabert zieht Lindner in den Bundestag

Nach Traberts Verzicht rückt Lin Lindner für ihn in den Bundestag nach. Lindner, eine 31-jährige Trans-Person aus Trier, war bei der Wahl auf dem dritten Listenplatz der Landesliste. Lindner zeigte sich entschlossen: „Nun liegt es an mir, das Mandat für unsere Wählerinnen und Wähler mit Leben zu füllen.“ Schwerdtner und van Aken begrüßten den Nachrücker: „Wir freuen uns, dass nun mit Lin Lindner eine starke junge Person in den Bundestag einzieht, die sich den Kampf gegen Armut und Diskriminierung auf die Fahnen geschrieben hat.“

Weitere spannende Nachrichten:

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.