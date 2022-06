Sie sind die Ampel-Minister und Teil der Regierung um Bundeskanzler Olaf Scholz. Annalena Baerbock (Grüne), Robert Habeck (Grüne) und Christian Lindner (FDP). In der aktuellen Bundesregierung ist Baerbock Außenministerin, Habeck Bundesminister für Wirtschaft und Energie und Lindner Bundesfinanzminister. Doch was ist über das Privatleben der dreien bekannt?

Toni Hofreiter taucht plötzlich SO im Bundestag auf – Foto sorgt für Diskussionen

Toni Hofreiter erfindet sich neu: Über viele Merkel-Jahre hinweg führte er zusammen mit Katrin Göring-Eckardt die Fraktion der Grünen in der Opposition an. Als es die Grünen endlich zur Regierungsbeteiligung geschafft hatten, ging er bei der Ampel-Postenvergabe leer aus. Obwohl Hofreiter als heißer Kandidat für den nächsten Verkehrsminister gehandelt wurde, sprang am Ende kein Ministeramt für ihn heraus.

Nun ist er Vorsitzender des Europa-Ausschusses. Neben FDP-Politikerin Agnes Strack-Zimmermann schaffte er es mit seinen vehementen Forderungen für mehr Waffenlieferungen an die Ukraine wieder in den Mittelpunkt des Berliner Geschehens. Jetzt macht ein Foto im Netz die Runde, das Toni Hofreiter von einer ganz anderen, privaten Seite zeigt.

Im Europa-Ausschuss erschien der Bayer mit seinem kleinen Sohn, der im Frühjahr 2021 zur Welt kam. Nach der Geburt nahm sich Hofreiter eine kurze politische Auszeit, um für seine Familie da zu sein. Die Vereinbarkeit von Familie und Politiker-Karriere ist weiterhin ein Thema für Hofreiter.

So durfte ihn der Junior nun in den Bundestag begleiten und während der Ausschuss-Sitzung dabei sein. Das Bild sorgt für Diskussion!

Toni Hofreiter erlebte einen politischen Rückschlag, als er bei der Kabinettsbildung außen vor blieb. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Sebastian Gabsch/Geisler-Fotopre

Mehr über Toni Hofreiter:

Heißt komplett Anton Gerhard „Toni“ Hofreiter.

Der 52-Jährige machte sein Abi in München und studierte dort auch Biologie.

Von 2013 bis 2021 war der Fraktionsvorsitzender der Grünen.

Er ist verheiratet und seit 2021 Vater eines Sohnes.

Sein Hobby ist die Tuschmalerei.

Toni Hofreiter mit Kleinkind im Bundestag: Moderner Vater oder nur PR?

Viele Kommentatoren auf Twitter feiern das Foto, das ein Redakteur von bundestag.de gepostet hatte. Sie sehen es als Beleg, dass Deutschland bei der Gleichberechtigung der Kinderbetreuung vorankomme und moderner werde. So etwas hatte man im Deutschen Bundestag schließlich noch nicht gesehen, erst recht nicht, dass ein Ausschussvorsitzender mit Kind auf dem Schoss die Sitzung leitet.

Anton Hofreiter leitet gerade den EU-Ausschuss. Und zwar so ⬇️ pic.twitter.com/JHJdEMVPaz — Lukas Stern (@lukasSstern) June 20, 2022

Es gibt aber auch Kritik. So stänkerte die Satiresendung extra3: „Ab welchem Alter hat man eigentlich das Recht am eigenen Bild? Fragen für das Kind eines vielbeschäftigten Politikers.“ Ein weiterer Kommentator kritisierte das Foto ebenfalls: „Wieso wird das Kind in der Zeit nicht professionell betreut und muss diese Veranstaltung für etwas PR über sich ergehen lassen?“

Alles nur Show? Grünen-Politikerin Katharina Schulze verteidigte Hofreiter energisch gegen diese Vorwürfe: Es könnte sein, dass die Betreuung kurzfristig ausgefallen ist. Und überhaupt: „Wo ist das Problem? Man kann Sitzungen auch mit Kind leiten“, findet Schulze, die im vergangenen Juni selbst Mutter wurde.