TikTok? Darum braucht Trump die chinesische Video-App

Zwischen Xi Jinping und Donald Trump funkt es wieder. Was die beiden Staatschefs besprochen haben, erfährst du in der Galerie.
Seit dem zweiten Amtsantritt des US-Präsidenten Donald Trump ging es eisig zwischen ihm und dem chinesischen Machthaber Xi Jinping zu. Und doch: Mitten im Handelskrieg suchen die beiden Staatschefs erneut den Dialog – vorerst am Telefon. Trump lag es allerdings nicht nur an der Entspannung der aktuellen Zollpolitik mit China. Die Zukunft der chinesischen Videoplattform TikTok liegt ihm ebenfalls am Herzen. Warum, das erfährst du in dieser Fotostrecke.
Darum musste Trump Xi Jinping sprechen:
