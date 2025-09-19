  1. DerWesten.de
TikTok? Darum braucht Trump die chinesische Video-App

von Yury Malakhov

Zwischen Xi Jinping und Donald Trump funkt es wieder. Was die beiden Staatschefs besprochen haben, erfährst du in der Galerie.

Trump und Xi Jinping reden über Zollpolitik... und TikTok?
© imago images/ZUMA Press

Trumps neue Strafzölle: Das droht Deutschland und der EU

US-Präsident Donald Trump hat ein neues umfassendes Zollpaket unterzeichnet. Betroffen sind die ganze Welt aber vor allem die EU und China. Was jetzt droht, erfährst du im Video.

Seit dem zweiten Amtsantritt des US-Präsidenten Donald Trump ging es eisig zwischen ihm und dem chinesischen Machthaber Xi Jinping zu. Und doch: Mitten im Handelskrieg suchen die beiden Staatschefs erneut den Dialog – vorerst am Telefon. Trump lag es allerdings nicht nur an der Entspannung der aktuellen Zollpolitik mit China. Die Zukunft der chinesischen Videoplattform TikTok liegt ihm ebenfalls am Herzen. Warum, das erfährst du in dieser Fotostrecke.

Darum musste Trump Xi Jinping sprechen:

Erstes Gespräch seit langer Telefonpause
Donald Trump und Xi Jinping haben zum ersten Mal seit drei Monaten miteinander telefoniert. Das Gespräch fand vor dem Hintergrund einer angespannten Handelssituation zwischen den USA und China statt. Foto: imago images/ZUMA Press
Trump will die Sperrung von TikTok verhindern
Die Zukunft der chinesischen Video-App TikTok lag ebenfalls auf der Tagesordnung. Der US-Kongress veranlasste nämlich den Verkauf des US-Geschäfts von TikTok, das Gesetz wurde jedoch noch nicht umgesetzt. Laut US-Medien soll es zu einer Einigung gekommen sein. Foto: IMAGO/NurPhoto
Trump braucht TikTok für Wahlkampfzwecke
»Ich mag TikTok, es hat mir geholfen, gewählt zu werden«, gab Trump neulich zu. Er meinte außerdem, sein Unterstützer Charlie Kirk habe ihn dazu ermuntert, einen TikTok-Account anzulegen. Foto: IMAGO/MediaPunch
TikTok soll amerikanisiert werden
Der TikTok-Deal, den Trump und Xi Jinping in die Wege leiteten, sieht vor, dass die US-Geschäfte von TikTok an amerikanische Unternehmen verkauft werden. Die Kontrolle über den App-Algorithmus würde jedoch China behalten. Foto: IMAGO/NurPhoto
Gespräch mitten im Zollkonflikt
Beim Telefonat ging es unter anderem um die Entspannung des laufenden Zollstreits. Im April hatten beide Länder Importgüter des jeweils anderen mit Zöllen von über 100 Prozent belegt. Foto: imago images/Agencia EFE
“Produktives” Treffen
Trump hat sein Telefonat mit Xi Jinping als “produktiv” bezeichnet. Laut chinesischen Berichten seien die Beziehungen zwischen den USA und China „die wichtigsten bilateralen Beziehungen der Welt“. Foto: imago/ITAR-TASS

