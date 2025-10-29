Putin setzt auf digitale Kriegsführung. So nutzt er beispielsweise die sozialen Medien dafür, um sein Volk bei der Stange zu halten und Propaganda zu streuen. Das kann er nicht selbst schaffen, doch er ist nicht allein. Eine Vielzahl junger russischer Frauen steht auf seiner Seite, propagiert das schöne Leben im Pelzmantel. Die „Slavic Beauties“, zu Deutsch „Slawischen Schönheiten“, sind längst zu Putins ganz inoffizieller Armee geworden. Sie schaffen es sogar, westliche TikTok- und Instagram-User für sich zu nutzen, ohne dass diese etwas davon wissen.

Putins Schönheiten im Netz – die heimliche Propaganda-Armee der „Slavic Girls“

„Wieder scheint mir, als würde sich mein Kopf drehen. Meine Marmelade, ich liege falsch.“ Das ist der Text des Songs, der die zahlreichen TikToks und Instagram-Reels begleitet, in denen schöne Frauen tanzen. Sie werfen Kussmünder in die Kamera. Foto: KI Sie tragen oft Pelzmäntel, stehen in verschneiter Landschaft oder russischen Metropolen. Sie sind Teil des Trends: „Slavic Girl“ oder „Slavic Beauty“. Der Trend hält sich schon eine Weile, wurde längst von Frauen auf der ganzen Welt aufgegriffen. Es geht darum, eine schöne, stolze Eisprinzessin zu sein. Oder? Foto: KI Nicht ganz. Was vielen nicht bewusst ist, ist, dass der Song „Мой мармеладный“, also etwa „Meine Marmelade“, von der russischen Sängerin Katja Lel stammt. Er entstand in den frühen Zweitausendern, erlebt aber durch die Slavic Girls eine vorher nie dagewesene Beliebtheit.

Foto: imago/ITAR-TASS Das Problem daran: Hier wird ein Idealbild Russlands vermittelt, ganz wie Putin es haben will. Schöne junge Frauen, denen es gut geht, denn sie sind reich und haben Pelzmäntel. Foto: KI In unsicheren Zeiten braucht es seichte, schöne Themen und Folklore. Foto: KI Frauen, die glücklich und traditionell zu Hause alles am Laufen halten, während ihre Männer im Ukraine-Krieg kämpfen. Foto: KI Influencerinnen in der Ukraine haben derweil einen Gegentrend gestartet. Sie nutzen den „Meine Marmelade“-Song und zeigen mit ihm, was ihrer Meinung nach russische Ästhetik ist. Nämlich ukrainische Städte in Trümmern. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Die Ukraine kämpft gegen den Angriff des von Wladimir Putin geführten Russlands. Seit 2022 sind Teile ukrainischen Territoriums besetzt. Putin strebt eine vollständige Unterordnung Kiews an. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Russland argumentiert mit „Demilitarisierung und Entnazifizierung“ der Ukraine als Kriegsgrund, während die Ukraine und ihre Verbündeten, so wie Deutschland und die NATO, dies als völkerrechtswidrige Aggression werten. Foto: IMAGO/Russian Look Trotz schwerer Verluste hält Putin an der Offensive fest, strebt strategische Initiative an und blockiert gleichzeitig ernsthafte Friedensverhandlungen.











Foto: IMAGO/ITAR-TASS

