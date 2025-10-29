TikTok, Pelz & Propaganda – das ist Putins geheime Armee

Sie posieren in Schnee und Samt, träumen von Luxus und Liebe. Influencerinnen für Putin – wie Russland TikTok zur Waffe macht!
Putin setzt auf digitale Kriegsführung. So nutzt er beispielsweise die sozialen Medien dafür, um sein Volk bei der Stange zu halten und Propaganda zu streuen. Das kann er nicht selbst schaffen, doch er ist nicht allein. Eine Vielzahl junger russischer Frauen steht auf seiner Seite, propagiert das schöne Leben im Pelzmantel. Die „Slavic Beauties“, zu Deutsch „Slawischen Schönheiten“, sind längst zu Putins ganz inoffizieller Armee geworden. Sie schaffen es sogar, westliche TikTok- und Instagram-User für sich zu nutzen, ohne dass diese etwas davon wissen.
Putins Schönheiten im Netz – die heimliche Propaganda-Armee der „Slavic Girls“