Sie will es erneut wissen: Greta Thunberg segelt nach Gaza

Greta Thunberg will Ende August erneut mit einer Hilfsflotte in den Gazastreifen segeln. Die 22-Jährige möchte die Blockade des Küstenstreifens durchbrechen. Prominente wie Susan Sarandon und Aktivisten aus 44 Ländern unterstützen das Vorhaben.

Thunberg kündigte auf Instagram an: „Am 31. August starten wir den größten Versuch jemals, die illegale Blockade des Gazastreifens durch Israel zu durchbrechen.“ Sie arbeitet dabei mit propalästinensischen Aktivisten zusammen, um Hilfsgüter auf dem Seeweg zu bringen.

Thunberg bei erstem Versuch gestoppt

Bereits im Juni war Thunberg an einer ähnlichen Aktion beteiligt. Das Segelschiff „Madleen“ wurde 185 Kilometer vor der Küste von der israelischen Marine gestoppt. Im Juli fing die israelische Armee ein weiteres Schiff des Aktionsbündnisses ab und verwies die Teilnehmer des Landes.

Die neue Flotte soll am 31. August in Spanien starten. Am 4. September stoßen weitere Schiffe aus Tunesien und anderen Häfen hinzu. Eine genaue Zahl der teilnehmenden Schiffe nannte Thunberg bislang nicht.

Auch Stars mit an Bord

An Bord werden humanitäre Helfer, Ärzte und Künstler sein, darunter Susan Sarandon, Gustaf Skarsgard und Liam Cunningham. Aktivisten aus 44 Ländern nehmen laut den Organisatoren ebenfalls teil. Thunberg betont die internationale Breite des Projekts.

Weltweit fordern Menschen ein Ende des seit 22 Monaten andauernden Krieges. Die humanitäre Lage im Gazastreifen bleibt katastrophal. Israel lockerte im Mai die Blockade für Hilfslieferungen, doch die UNO hält die Menge weiter für unzureichend.

Der Krieg begann mit dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023. Mehr als 1.210 Menschen wurden getötet, 251 als Geiseln verschleppt. Israels militärische Reaktion forderte laut Hamas-Behörden über 60.400 Tote, Angaben, die sich nicht unabhängig bestätigen lassen.

