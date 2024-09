Thüringen-Wahl: So könnte heute das Ergebnis aussehen! Wird die SPD zum Zünglein an der Waage?

Der Tag der Wahrheit in Thüringen! Ab 18 Uhr wissen wir, wie die neuen Mehrheitsverhältnisse im Landtag aussehen. Das Ende der rot-rot-grünen Landesregierung unter Bodo Ramelow scheint festzustehen.

Wir blicken auf die letzten Umfragen vor dem Wahlsonntag – nehmen sie schon das Ergebnis vorweg? Außerdem beantworten wir die 5 wichtigsten Fragen zur Wahl.

Die Thüringen-Wahl verspricht spannend zu werden. Wahrscheinlich ist, dass die AfD deutlich stärkste Kraft wird (um die 30 Prozent in Umfragen). Dahinter kämpfen CDU und Wagenknechts BSW um Platz 2 – und damit voraussichtlich um den Posten des Ministerpräsidenten.

Ramelows Linkspartei wird vermutlich nur noch viertstärkste Kraft. Die SPD muss bangen, ob es reicht. Die Chancen von Grünen und FDP, mindestens 5 Prozentpunkte zu erreichen, sind klein.

Forsa INSA ZDF MDR AfD 30% 30% 29% 30% CDU 22% 21% 23% 23% BSW 17% 20% 18% 17% Linke 14% 14% 13% 13% SPD 7% 6% 6% 7% Grüne 4% 3% 4% 3% FDP – 3% – – Aktuelle Umfragen von Forsa, INSA, Forschungsgruppe Wahlen (ZDF) und Infratest dimap (ARD/MDR) aus dem August 2024

Wer wird der nächste Ministerpräsident?

Seit 2014 ist Bodo Ramelow (mit kurzer Unterbrechung) schon Ministerpräsident von Thüringen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er im Amt bleibt, ist äußerst gering. Favorit für den Einzug in die Staatskanzlei ist Mario Voigt von der CDU. Aber auch Katja Wolf hat Chancen, sofern das BSW vor den Christdemokraten landet. Obwohl die AfD wohl stärkste Kraft wird, dürfte Björn Höcke nicht Regierungschef werden. Dafür bräuchte die Rechtsaußen-Partei schon die absolute Mehrheit.

Warum ist der Ausgang der Thüringen-Wahl so unsicher?

Der Anschlag von Solingen hat politisch alles durcheinander gewirbelt! Asyl, Abschiebungen sowie Messerkriminalität sind plötzlich im absoluten Mittelpunkt der politischen Debatte, alles hat eine ganz neue Dynamik bekommen. Kurz nach der IS-Terrortat in NRW hat vor allem CDU-Chef Friedrich Merz die Debatte dominiert, mittlerweile hat Kanzler Olaf Scholz das Heft des Handelns wieder mehr zurückgewonnen.

Am Freitag gab es die ersten Rückführungen nach Afghanistan seit der Machtübernahme der Taliban. Für die AfD sind Ausländerkriminalität und Asyl schon lange Top-Themen in den Wahlkämpfen. Wird die Höcke-Partei also nun noch mehr Zulauf bekommen?

Thüringen-Wahl: Gibt es ein Desaster für die Ampel-Parteien?

Für SPD, Grünen und FDP könnte die Thüringen-Wahl ein Debakel werden. Möglicherweise scheitern alle drei Parteien an der 5-Prozent-Hürde. Zumindest die FDP mit Ex-Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich scheint chancenlos zu sein. Welche Auswirkungen ein solches Fiasko für die Ampel-Koalition in Berlin haben wird, dürfte interessant werden. Schon jetzt wackelt das Streit-Bündnis!

Droht Höcke ein Karriere-Ende?

Es ist kaum zu glauben, aber obwohl die AfD Wahlsiegerin werden dürfte, könnte es ein rabenschwarzer Tag für Björn Höcke werden. Dann nämlich, wenn er seinen neuen Wahlkreis Greiz II nicht gewinnt und die AfD über die Liste keine weiteren Abgeordnete in den Landtag schicken kann. Ein nicht völlig unrealistisches Szenario. Der Wahlabend wird zeigen, ob es so kommt. Schafft es Höcke nicht mehr in den Landtag, könnte der Wahlausgang das Ende seiner politischen Karriere einläuten…

