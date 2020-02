Thüringen: Politisches Beben erschüttert ganz Deutschland +++ Kemmerich (FDP) neuer Ministerpräsident!

Paukenschlag bei Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen!

Bodo Ramelow (Linke) kann in zwei Wahlgängen keine Mehrheit bekommen

Dann folgen unglaubliche Szenen - und ein böser Verdacht wird laut

Erfurt. In Thüringen spielen sich unglaubliche Szenen ab!

Die Wahl des Ministerpräsidenten war an Spannung kaum zu überbieten. Bodo Ramelow konnte auch im zweiten Wahldurchgang keine Mehrheit gewinnen – dann kam es zur unfassbaren Wende, die nicht weniger als ein politisches Beben bedeutet – deutschlandweit!

Alle Infos zur Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen gibt es im Liveblog:

>> Hier Liveticker aktualisieren <<

Thüringen: Ministerpräsidenten-Wahl – DAMIT hätte niemand gerechnet!

19.19 Uhr: Als Reaktion auf die Wahl des neuen Thüringer Ministerpräsidenten kommt es zu spontanen Versammlungen in verschiedenen Städten im Freistaat.

Zahlreiche Menschen (großes Bild) demonstrieren in Erfurt nach der Wahl von Thomas L. Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten von Thüringen vor dem Landtag. Foto: Bodo Schackow/dpa

Wie die Polizei am Abend mitteilte, versammeln sich derzeit unter anderem in Erfurt, Weimar, Jena, aber auch in Gotha und Ilmenau zahlreiche Menschen, um zu Protestieren.

In der Landeshauptstadt demonstrieren laut Polizei derzeit circa 1000 Teilnehmer vor der Staatskanzlei.

Unter dem Motto "gegen den Faschismus" demonstrieren Menschen, u.a. mit einem Plakat "Es ist wieder geschehen! #AFDP" nach einem Aufruf der Partei Die Linke vor dem Landtag nach der Wahl von Thomas L. Kemmerich (FDP) zum Minintserpräsidenten von Thüringen. Foto: Bodo Schackow/dpa

Im Bereich des Jenaer Holzmarktes versammeln sich aktuell etwa 2000 Bürger.

In Weimar versammelten sich bereits am Nachmittag etwa 200 Menschen. Bisher gab es aus polizeilicher Sicht keine Vorkommnisse.

Wahl in Thüringen: Kemmerich mithilfe von AfD neuer Ministerpräsident Demo in Weimar

18.41 Uhr: Thüringens abgewählter Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich mit scharfen Worten kritisiert. Gegenüber mehrerer Journalisten sagte er: „Genau 90 Jahre nach dem es in Thüringen schon mal passiert ist: Sich von Herrn Höcke und dem Flügel wählen zu lassen. Das war offenbar gut vorbereitet. Eine widerliche Scharade. Höckes Flügel wurde gerade umfassend gestärkt.“ Die Wahl Kemmerichs sei „ein deutscher Tabubruch“.

17.20 Uhr: „Wenn es Thomas Kemmerich nicht um seinen persönlichen Ehrgeiz geht, sondern um Thüringen, dann muss er sein Amt wieder niederlegen“ – ein Kommentar zur Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen.

17 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat sich nun ebenfalls zum Wahl-Hammer in Thüringen geäußert. Er forderte Union, SPD und Grüne zu einer Kooperation mit dem neuen FDP-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich auf.

„Sollten sich Union, SPD und Grüne einer Kooperation mit der neuen Regierung aber fundamental verweigern, dann wären baldige Neuwahlen zu erwarten und aus meiner Sicht auch nötig“, so Lindner.

16.12 Uhr: Das Erste zeigt am Mittwochabend einen „Brennpunkt“ zum aktuellen Geschehen. Um 20.15 Uhr soll die zehnminütige Sondersendung kommen. Fußballfans müssen folglich etwas länger auf die Übertragung des DFB-Achtelfinalspiels FC Bayern gegen Hoffenheim warten, die eigentlich geplant war.

Auch ZDF (19.20 Uhr, „Welt Fernsehen“) und MDR (18.10 Uhr, „MDR extra“) haben Sondersendungen zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen eingeschoben.

15:54 Uhr: Die bisherigen SPD-Minister räumen ihre Büros im Thüringer Landtag! „Wir werden keinerlei Kabinettsangebote von Herrn Kemmerich annehmen“, sagte SPD-Fraktionschef Matthias Hey. Er schloss aus, dass die Thüringer Sozialdemokraten mit einem Ministerpräsidenten, der mit AfD-Stimmen gewählt wurde, zusammenarbeiten werden.

15.44 Uhr: Kemmerich dementiert jegliche Verschwörungsvorwürfe. Es habe im Vorfeld keine Absprachen gegeben. Kemmerich wurde mit 45 Stimmen – einer Stimme Vorsprung zu Ramelow – zum neuen Ministerpräsidenten gewählt.

Kemmerich will Angebote an die Grünen, die CDU und die SPD unterbreiten. Nicht an die AfD und auch nicht an die Linke.

15.40 Uhr: Thomas Kemmerich spricht nun im Landtag und stellt sich den Fragen. Er sagt: „Es wird kein Angebot, keine Koalition und keine Politik mit der AfD geben.“

15.24 Uhr: Linken-Fraktionsvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow hatte Thomas Kemmerich nach der Wahl einen Blumenstrauß vor die Füße geworfen. Sie erklärt dazu: Der Ministerpräsident habe sich mit der Hilfe von Faschisten ins Amt wählen lassen. „Diese Regierung werden wir nicht unterstützen.“

Hennig-Wellsow

15.20 Uhr: Die Linke ruft zu spontanen Demonstrationen auf. Eine soll vor dem Thüringer Landtag stattfinden.

Linke Spontandemo

Linke Twitter

15.13 Uhr: Ein anderer FDP-Promi zeigte sich indes bestürzt. Der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum sagte, es sei ein Schock, dass die Wahl seines Parteikollegen Thomas Kemmerichs mit den Stimmen der AfD zustande gekommen sei. „Ein Hauch von Weimar liegt über dem Land“, sagte Baum der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Mittwoch). „Das ist ein Dammbruch. Damit bekommt die AfD jetzt zum ersten Mal jedenfalls indirekt Regierungsverantwortung“, sagte er. „FDP und CDU haben sich letztlich dem Wohlwollen der AfD ausgeliefert. Die AfD wird für ihre Unterstützung einen Preis fordern“, sagte der 87-Jährige. „Das Böse ist wieder da.“

Empörte Bürger demonstrieren vor der Staatskanzlei gegen den neuen Ministerpräsidenten von Thüringen. Gut dreieinhalb Monate nach der Landtagswahl ist völlig überraschend und mit Stimmen der AfD der FDP-Politiker Kemmerich zum Ministerpräsidenten von Thüringen gewählt worden. Foto: Martin Schutt/dpa

15.10 Uhr: Jetzt hat sich auch die Bundes-FDP zum Wahl-Hammer in Thüringen geäußert. FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat SPD, Grüne und Linke nach der überraschenden Wahl des neuen Thüringer Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) aufgefordert, mit Kemmerich zusammen zu arbeiten. „Wenn die Aussagen der bisherigen Regierungskoalition, man werde im Interesse des Landes projektbezogen Mehrheiten suchen, kein leeres Geschwätz gewesen war, muss dies auch für die Unterstützung eines Ministerpräsidenten Kemmerich gelten“, so Kubicki.

Es werde auch nach der Wahl keine wie auch immer geartete Zusammenarbeit mit der AfD geben, versicherte er. Wenn die SPD die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen für anrüchig halte, solle sie die Koalition verlassen. „Er konnte auch nur mit den Stimmen der CDU gewählt werden“, erklärte der Vize-Bundestagpräsident. „Man sollte auch nicht diskreditieren, was die Verfassung ermöglicht“,

14.33 Uhr: CDU-Chef Mike Mohring hat die Verantwortung für das extrem überraschende Ergebnis der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen von sich gewiesen.

Thüringen: Unglaubliche Wende bei der Wahl des Ministerpräsidenten. Thomas Kemmerich (FDP) sorgte für einen Paukenschlag. Foto: dpa

Die CDU-Fraktion habe sich in den beiden ersten Wahlgängen enthalten und im dritten den „Kandidaten der Mitte“ gewählt. „Wir sind nicht verantwortlich für die Kandidaturen anderer Parteien, wir sind auch nicht verantwortlich für das Wahlverhalten anderer Parteien“, so Mike Mohring.

+++ Mike Mohring im Thüringen24-Interview: „Es tut unserem Land nicht gut“ +++

Der neue Ministerpräsident Thomas Kemmerich von der FDP müsse nun klarmachen, dass es keine Koalition mit der AfD und eine klare Abgrenzung nach rechts gebe. Dann sei auch die CDU offen für neue Gespräche.

14.21 Uhr: Schock und Unglauben bei vielen Beobachtern nach dem irren Wahl-Hammer in Thüringen. Freude hingegen bei der AfD: „An der AfD führt kein Weg mehr vorbei“, schrieb die Co-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel via Twitter.

Auch die AfD-Thüringen gratuliert dem neuen Ministerpräsidenten:

AfD Thüringen FB

14.16 Uhr: Heftige Reaktionen auf die extrem überraschende Wahl von Thomas Kemmerich (FDP) zum Ministerpräsidenten von Thüringen: SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat CDU und FDP vorgeworfen, in Thüringen einen „unverzeihlichen Dammbruch“ ausgelöst zu haben.

Die Geschehnisse in #Thueringen sind ein unverzeihlicher Dammbruch, ausgelöst von CDU und FDP. Dass die „Liberalen“ den Strohmann für den Griff der Rechtsextremisten zur Macht geben, ist ein Skandal erster Güte. Da kann sich niemand in den Berliner Parteizentralen wegschleichen! — N. Walter-Borjans (@NowaboFM) February 5, 2020

Er äußert einen schlimmen Verdacht: „Dass die Liberalen den Strohmann für den Griff der Rechtsextremisten zur Macht geben, ist ein Skandal erster Güte“, schrieb Walter-Borjans am Mittwoch auf Twitter. „Da kann sich niemand in den Berliner Parteizentralen wegschleichen.“ SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprach von einem „Tiefpunkt der deutschen Nachkriegsgeschichte“.

+++ AfD auf dem Domplatz in Erfurt: Als Björn Höcke redet, muss die Polizei eingreifen +++

14.14 Uhr: AfD-Landeschef Björn Höcke nannte das überraschende Ergebnis der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen „einen Neustart der Thüringer Politik“.

Im dritten Wahlgang war völlig unerwartet der neu vorgeschlagene FDP-Kandidat Thomas Kemmerich gewählt worden. Höcke sagte nun in Erfurt, die AfD habe ihr Wahlversprechen gehalten. „Wir wollten Rot-Rot-Grün beenden.“ Unter der Regierung von Linke, SPD und Grünen habe sich Thüringen zu einem Linksstaat entwickelt. „Dieser Prozess ist heute gestoppt worden.“ Er hoffe, dass von dieser Wahl ein Signal ausgehe, das bundesweit beachtet werde.

+++ Thüringen: Ramelow hat radikalen Plan für Migration – DAS hat es noch nie gegeben +++

14.11 Uhr: Die Satire-Sendung „Extra 3“ hat sich bei diesem Tweet mutmaßlich nicht vertippt:

Ähnlich eindeutig äußerte sich die Linken-Landtagsabgeordnete Katharina König Preuss: „FDP und CDU sind heute einen Pakt mit Faschisten der Höcke-AfD eingegangen.“

14 Uhr: Die Grünen gratulierten Thomas Kemmerich in einem ersten Statement nach der Wahl zum Ministerpräsidenten von Thüringen. Allerdings sei es „mehr als bedenklich“, dass der „Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD gewählt wurde, die FDP dies bewusst in Kauf genommen hat und sich damit von der vom Faschisten Höcke geführten Fraktion abhängig gemacht hat.“

Björn Höcke (AfD) kurz nach der Wahl des Ministerpräsidenten. Foto: dpa

Die Grünen wählen damit die Rolle der Opposition, heißt es weiter. „Die Unterstützung eines Ministerpräsidenten, der sich bewusst und voller Absicht mit den Stimmen der AfD in dieses Amt wählen lässt, steht für uns nicht zur Debatte.“ Im Landtag werde man weiter für eine starke Demokratie und mehr Klimaschutz streiten.“

13.53 Uhr: Die Entscheidung zwischen Thomas Kemmerich und Bodo Ramelow fiel denkbar knapp aus. Auf den bisherigen Regierungschef entfielen 44 Stimmen, Kemmerich erhielt 45 Stimmen. Es gab eine Enthaltung. Der Erfurter Politikwissenschaftler André Brodocz sagte am Mittwoch im MDR: „Das ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass ein Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD ins Amt gewählt wurde.“

Bestürzung bei Bodo Ramelow nach der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen. Foto: dpa

13.45 Uhr: Bei vielen Beobachtern herrscht Fassungslosigkeit ob dieses Ergebnisses. Erste Reaktionen bei Twitter:

Der Linken-Bundestagsabgeordnete schrieb schlicht: „Schändlich.“

Ein anderer Nutzer kommentiert: „Die FDP ist als liberalte Partei erledigt.“

Unklar ist, wie es zu dieser unfassbaren Wende kommen konnte. Gab es Absprachen im Vorfeld?

+++ Landtagswahl Thüringen: Mega-Parteien-Konferenz – Kommt es jetzt zu DIESEM Experiment? +++

13.32 Uhr: Der AfD-Kandidat Christoph Kindervater erhält im dritten Wahlgang keine einzige Stimme!

13.31 Uhr: Mit diesem Ausgang hätte wohl niemand gerechnet! Bodo Ramelow bekommt im dritten Wahlgang 44 Stimmen, Thomas Kemmerich erhält 45 Stimmen. Damit ist der FDP-Mann mit einer Stimme mehr zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden!

13.30 Uhr: Es ist amtlich: Thomas Kemmerich wird neuer Ministerpräsident!

13.26 Uhr: Die Stimmen sind ausgezählt!

13.21 Uhr: Alle Abgeordneten haben ihre Stimme abgegeben! Jetzt läuft die Auszählung – es wird spannend!

13.19 Uhr: Noch immer läuft der dritte Wahlgang.

13.07 Uhr: Landtagspräsidentin Birgit Keller eröffnet den dritten Wahlgang! Die 90 Abgeordneten nehmen zum dritten Mal ihre Stimmzettel entgegen.

13.01 Uhr: Die neuen Stimmzettel sind gedruckt! Gleich beginnt der dritte Wahlgang.

12.56 Uhr: Drei Kandidaten stehen im dritten Wahlgang zur Wahl: Bodo Ramelow (Linke), der AfD-Kandidat Christoph Kindervater und Thomas Kemmerich (FDP). Es gewinnt derjenige, der die meisten Stimmen bekommt – eine absolute Mehrheit von 46 Stimmen ist nicht mehr notwendig!

12.46 Uhr: Die erste Überraschung des Wahltags: Die CDU stellt tatsächlich keinen Kandidaten aus den eigenen Reihen zur Ministerpräsidenten-Wahl auf!

Thomas Kemmerich (FDP, links) tritt im dritten Wahlgang an. CDU-Fraktionschef Mike Mohring schickt überraschend keinen Kandidaten für den Ministerpräsidenten-Posten ins Rennen. Foto: dpa

12.45 Uhr: Neben Bodo Ramelow und Christoph Kindervater tritt nun auch Thomas Kemmerich (FDP) zur Wahl an. Auf den Stimmzetteln des dritten Wahlgangs werden die Namen der drei Kandidaten zur Auswahl stehen – diese müssen aber erst gedruckt werden, deshalb ist die Sitzung erneut unterbrochen. Um kurz nach 1 Uhr soll es weitergehen.

12.42 Uhr: Alle Abgeordneten nehmen nun wieder ihre Plätze ein.

12.40 Uhr: Die Sitzung soll weitergehen, aber die AfD-Fraktion ist noch nicht wieder zurück im Plenarsaal.

12.32 Uhr: Die FDP hatte bereits vor der Wahl angekündigt, Fraktionschef Thomas Kemmerich für den dritten Wahlgang aufzustellen. Die Frage ist auch, was die Thüringer CDU jetzt macht! Bisher haben sie keinen Kandidaten ins Rennen geschickt.

12.30 Uhr: Der dritte Wahlgang steht kurz bevor. Dieser läuft etwas anderes ab als die ersten beiden. So funktioniert er:

„Kommt die Wahl auch im zweiten Wahlgang nicht zustande, so ist gewählt, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhält.“

So steht es in der Verfassung des Freistaats Thüringen. Das heißt, nicht die absolute Mehrheit (46 Stimmen in diesem Fall) sind erforderlich, sondern die relative Mehrheit. Das wäre nach den ersten beiden Wahlgängen eigentlich eine klare Angelegenheit für Bodo Ramelow. Doch im dritten Wahlgang können noch kurzfristig Kandidaten zur Wahl aufgestellt werden – und das macht die Sache so spannend!

+++Thüringen: Umfrage-Schock! Diese Partei hat schlechtesten Wert aller Zeiten im Land+++

12.22 Uhr: Die Sitzung ist unterbrochen. Um 12.40 Uhr soll es weitergehen!

12.19 Uhr: Im zweiten Wahlgang haben sich 24 Abgeordnete enthalten. Ramelow hätten für eine Mehrheit (46 Stimmen) nur 2 Stimmen gefehlt.

12.15 Uhr: Das Ergebnis des zweiten Wahlgangs steht fest! Ramelow erhält 44 Stimmen, Kindervater erhält 22 Stimmen. Damit ist erneut keiner von beiden gewählt!

12.10 Uhr: Die Auszählung des zweiten Wahlgangs läuft.

12.00 Uhr: Es herrscht kurze Verwirrung wegen der Stimmzettel. Landtagspräsidentin Birgit Keller erklärt nochmal: Auf den Stimmzetteln im ersten und zweiten Wahlgang stehen die Namen der Kandidaten sowie die Option, sich zu enthalten. Erst in einem dritten Wahlgang können die Abgeordneten mit „Ja“ oder „Nein“ stimmen.

Birgit Keller. Foto: dpa

11.55 Uhr: Es geht weiter! Für den zweiten Wahlgang stehen erneut Bodo Ramelow und Christoph Kindervater zur Wahl.

11.30 Uhr: Die Sitzung im Landtag ist unterbrochen. Um 12 Uhr soll es weitergehen!

11.27 Uhr: Von den 90 wahlberechtigten Abgeordneten haben sich im ersten Wahlgang 22 enthalten. Erstaunlich ist: Der AfD-Kandidat Christoph Kindervater erhielt 25 Stimmen – in der AfD-Fraktion im Landtag sitzen aber nur 22 Abgeordnete. Das bedeutet, dass der AfD-Kandidat auch Stimmen aus den anderen Fraktionen erhalten haben muss. Das hatten die Franktionschefs vor der Wahl eigentlich ausgeschlossen.

11.26 Uhr: Die Wahl zum Ministerpräsidenten muss in die zweite Runde gehen! Im ersten Wahlgang fehlen Bodo Ramelow (Linke) 3 Stimmen für eine Mehrheit.

+++Landtagswahl Thüringen: Minderheitsregierung im Freistaat? Vertrag ausgehandelt+++

11.24 Uhr: Das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang steht fest: Ramelow erhält 43 Stimmen, Kindervater erhält 25 Stimmen. Damit ist Bodo Ramelow nicht wiedergewählt – 46 Stimmen werden für eine Mehrheit benötigt.

11.18 Uhr: Die Stimmzettel aus dem ersten Wahlgang werden ausgezählt!

11.09 Uhr: Der erste Wahlgang läuft. Die 90 Abgeordnete geben in alphabetischer Reihenfolge ihre Stimmen ab.

11.00 Uhr: Die Sondersitzung im Thüringer Landtag beginnt! Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) eröffnet die Situng.

10.45 Uhr: FDP-Fraktionschef Thomas Kemmerich hat bereits angekündigt, sich in einem möglichen dritten Wahlgang als Kandidat aufstellen zu lassen.

Thomas Kemmerich. Foto: imago

Kemmerich könnte damit Ramelow tatsächlich große Konkurrenz bieten, der mit rot-rot-grün keine Merheit hat, die AfD aber mehrfach signalisiert hat, einen einen Kandidaten von CDU oder FDP möglicherweise mitzuwählen. AfD, CDU und FDP zusammen hätten eine Mehrheit – Union und Freie Demokraten haben aber ausgeschlossen, einen AfD-Kandidaten mitzutragen. Kemmerich steht für seine Kandidatur bei anderen Politikern aber in der Kritik:

Tiefensee Twitter

10.15 Uhr: Der amtierende Regierungschef Bodo Ramelow möchte mit einer Koalition von Linke, SPD und Grüne eine Minderheitsregierung bilden. Um Regierungschef zu werden, braucht Ramelow aber auch Stimmen von CDU, AfD oder FDP. Die Fraktionsvorsitzenden der drei Parteien haben aber vor vor der Wahl erklärt, sie wollten Ramelow eigentlich ablösen und ihm auf keinen Fall zu einer zweiten Amtszeit verhelfen.

9.55 Uhr: Ramelow appelliert vor der Wahl an die Kompromissfähigkeit der Landtagsfraktionen. „Demokraten sind gesprächsfähig und gesprächsbereit. Heute heißt es mehr Demokratie und weniger Parteibuch wagen!“.

So ist die Sitzverteilung im Thüringer Landtag:

Linke: 29

AfD: 22

CDU: 21

SPD: 8

Grüne: 5

FDP: 5



Die von Ramelow angestrebte Weiterführung der rot-rot-grünen Regierung hat im Landtag keine Mehrheit. Im dritten Wahlgang könnte Ramelow aber auch mit relativer Mehrheit gewählt werden. Zudem schickt die AfD den parteilosen Bürgermeister Christoph Kindervater ins Rennen. Aber auch CDU und FDP könnten kurzfristig noch eigene Bewerber aufstellen.

+++ Bodo Ramelow bei Markus Lanz: Wegen dieser SMS wird er richtig sauer +++

9.36 Uhr: Um 11 Uhr soll die Wahl des Ministerpräsidenten im Thüringer Landtag beginnen. Linken-Kandidat Bodo Ramelow twittert: „Ich gehe mit großen Vertrauen in die Wahl“.

Ramelow Ministerpräsidentenwahl

9.00 Uhr: Am Mittwoch kommt der Thüringer Landtag zu einer Sondersitzung zusammen, um den neuen Ministerpräsidenten zu bestimmen. Für die Linke tritt der amtierende Bodo Ramelow an.

Bodo Ramelow. Foto: dpa

Die AfD schickt den parteilosen Christoph Kindervater ins Rennen. Kindervater, der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemeinde Sundhausen im Unstrut-Hainich-Kreis, hatte sich selbst bei der AfD, der FDP und der CDU ins Gespräch gebracht – die AfD sagte zu.

Christoph Kindervater. Foto: dpa

+++ AfD Thüringen überrascht mit DIESEM Mann! Seine Wortwahl lässt tief blicken +++

Wahl-Krimi: Deshalb ist die Wahl so skurril

Wenn weder Ramelow noch Kindervater die absolute Stimmen-Mehrheit für sich holen können, kommt es zu einem dritten Wahlgang. Und der könnte überraschend ausgehen!

Im dritten Wahlgang können die Fraktionen im Landtag neue Kandidaten aufstellen. Für einen Wahlsieg braucht es dann nicht mehr die absolute Mehrheit – die einfache Mehrheit an Stimmen reicht aus. (aj/fno/pen/dpa)