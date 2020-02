CDU: Nach Thüringen-Eklat – Mike Mohring trifft dramatische Entscheidung

Knapp zwei Minuten lang ist der Paukenschlag: So lange dauert das Video, das die nächste dramatische Konsequenz nach dem Wahl-Debakel von Thüringen ankündigt.

Mike Mohring erklärt in dem Clip, den er am Freitagnachmittag via Twitter postete, seinen Rückzug als CDU-Landeschef.

Diese Woche ist viel passiert. In Berlin und in Erfurt. Ich möchte unseren @cdu_thueringen Landesvorstand vorschlagen,den geplanten #Landesparteitag mit turnusmäßigen Wahlen zum Landesvorstand vorzuziehen und dort eine personelle und inhaltliche Aufstellung für die #Zukunft (1/2) pic.twitter.com/oyQRA09ieB — Mike Mohring (@MikeMohring) February 14, 2020

Er wolle einer Neuaufstellung seiner Partei nicht im Wege stehen, teilte er mit. „In dieser Woche ist eine Menge passiert. In Berlin. Und in Thüringen", leitet er seine Bekanntgabe ein. In der Tat: Annegret Kramp-Karrenbauer ist als CDU-Bundeschefin zurückgetreten, hat angekündigt, auch nicht bei der Kanzerlwahl kandidieren zu wollen. (pen, dpa)