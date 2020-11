Terror in Wien: Augenzeugen retten Passantin und Polizisten – „Attentäter hatte uns im Visier“

Wien. Der Terror in Wien schockt die ganze Welt!

Am Montagabend hatten gegen 20 Uhr offenbar mehrere Attentäter in der Innenstadt von Wien mit Sturmgewehren auf Passanten geschossen. Es gibt mehrere Tote und 17 Verletzte. Der Polizei ist es gelungen, den Hauptangreifer zu erschießen. Laut Österreichs Innenminister Karl Nehammer sei er ISIS-Sympathisant gewesen. Er habe neben einem Sturmgewehr auch eine Sprengstoffgürtel-Attrappe getragen, um Panik zu verbreiten.

Terror in Wien: Augenzeugen retten Passantin und Polizisten

Zwei junge Männer werden in den sozialen Medien für ihren mutigen und selbstlosen Einsatz in Wien gefeiert. Während noch Schüsse gefallen sind, haben die beiden türkeistämmigen Wiener Recep Gültekin (21) und sein Freund Mikail Özen einer älteren Dame und einem angeschossenen Polizisten geholfen – mitten im Gefecht!

Recep Gültekin hat gemeinsam mit Mikail Özen Passanten gerettet. Foto: Privat

Gegenüber unserer Redaktion schildert Recep Gültekin die Horror-Momente, erzählt, dass der später von der Polizei erschossene Angreifer ihn und Özen selbst im Visier hatten. Gültekin: „Wir waren nur ein paar Meter weg am Schwedenplatz, als die ersten Schüsse gefallen sind und wir blutende Passanten gesehen haben. Wir haben erstmal einer Dame geholfen, sie in Sicherheit zu bringen. Dann haben wir gesehen, wie ein Polizist angeschossen worden ist, da war überall Blut.“

Das ist Islamismus und politischer Islam:

wird auch „radikaler Islam“ genannt

Streben, im Namen Allahs eine allein religiös legitimierte Gesellschafts- und Staatsordnung zu errichten

richtet sich gegen die Prinzipien des Laizismus (Trennung von Staat und Religion), Individualität, Volkssouveränität, Gleichstellung der Geschlechter und Religions- und Meinungsfreiheit

zutiefst antisemitisch

es wird unterschieden zwischen Gruppierungen, die ihre Ziele friedlich durchsetzen wollen, und radikalen Strömungen, die Gewalt und Terror als Mitten anwenden

Der Kampfsportler weiter: „Wir haben uns gesagt: 'Egal, was jetzt passiert, egal, ob wir sterben: Wir müssen den Polizisten da rausholen!' Deshalb sind wir zu ihm gerannt, haben ihn an beiden Seiten gepackt und ihn in einen Krankenwagen getragen.“ Er habe während der Rettung des Polizisten mitbekommen, dass der Schütze ihn und seinen Freund im Visier hatte.

Bewaffnete Polizisten stehen Wache nach einem Schusswechsel im Wiener Stadtzentrum. Foto: Ronald Zak/AP/dpa

„Attentäter hatte uns im Visier“

Gültekin: „Der Attentäter hatte uns im Visier. Ich hatte keine Angst, war sehr, sehr ruhig. Ich habe nur darüber nachgedacht, was ich jetzt als nächstes mache, um da wegzukommen. In meiner Familie gibt es Personen mit Militärerfahrung. Sie haben mir mal Tipps gegeben. So solle man Zick-Zack-Laufen, um es einem Schützen schwerer zu machen. Das hat mir geholfen – ich bin da weggekommen.“

Gültekins Freund Mikail Özen. Foto: Privat

In Videos auf ihren Instagram-Accounts ist zu sehen, wie er und sein Freund geblutet haben. Gültekin habe nach eigener Aussage „nur eine kleine Schusswunde“ am Bein erlitten, ist im Krankenhaus behandelt worden. Bei der Wiener Polizei hat das Duo dann eine Aussage gemacht. Gültekin: „Die Polizisten waren sehr nett, wir haben viel geredet.“

„Würde es nochmal machen“

Der 21-Jährige würde genau so nochmal reagieren, sagt er: „Ich bin stolz uns. Ich bin selbst Moslem, doch es geht nicht um Moslem, Christ oder Jude. Ein Terrorist ist ein Terrorist, da kann es keine Nationalität oder Religion geben. Egal, ob ich dabei sterben oder getroffen würde, ich würde es nochmal machen.“

Sein Motiv dafür: „Es ist unser Österreich, unser Wien, unsere Leute. Ich würde für all das nicht eine Sekunde zögern.“