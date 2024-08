Terror-Alarm stoppt die Swift-Show! Innenministerin Faeser warnt: Deutschland ist im Zielspektrum des IS

Mitten in Europa! Wegen Terror-Gefahr sagten die österreichischen Sicherheitsbehörden mehrere Taylor-Swift-Konzerte in Wien ab. Doch die Gefahr ist keineswegs nur auf Österreich begrenzt – Innenministerin Faeser betont, dass die Terroranschlagsgefahr auch im Rest von Europa ernst zu nehmen ist.

Glitzer und Pailletten, verkleidet in verschiedene Ären und „Shake it off“: Die Taylor-Swift-Konzerte zogen in Deutschland tausende Menschen in die Arenen. Auch in Wien sollten einige Tour-Termine stattfinden, doch diese wurden wegen Terrorwarnung abgesagt. Die einzig richtige Entscheidung, wenn man der deutschen Innenministerin Nancy Faeser (SPD) so zuhört.

Terror-Pläne gegen Taylor-Swift-Konzerte aufgedeckt!

Diese sieht nämlich auch in Deutschland eine erhöhte Terror-Gefahr. Der Funke Mediengruppe sagte Faeser am Donnerstag (8. August): „Die aktuellen Ermittlungen in Wien zeigen, wie ernst die Bedrohung durch islamistischen Terror in Europa zu nehmen ist.“ Weiter informierte sie: „Unsere Sicherheitsbehörden tauschen sich mit den österreichischen Behörden eng aus.“ Denn: „Deutschland steht genauso wie andere EU-Staaten im Zielspektrum von Terrororganisationen wie dem sogenannten Islamischen Staat“, so Faeser.

Die drei für Wien geplanten Konzerte von Taylor Swift hatten die Sicherheitsbehörden gestrichen. Wegen Anschlagsplänen der Terror-Organisation IS (Islamischer Staat). Die österreichische Polizei nahm einen 19-Jährigen fest, der sich als Mitglied der Dschihadisten-Organisation zu erkennen gab. Er gestand daraufhin, dass er vor dem Veranstaltungsbereich einen Selbstmordanschlag mit Benutzung von Sprengstoff sowie Hieb- und Stichwaffen durchführen wollte, so die Sicherheitsbehörden. Es wurde noch ein anderer Mann festgenommen. Dieser soll bei einer Firma gearbeitet haben, die mit der Konzertarena, in der Taylor Swift auftreten sollte, kooperiert.

Innenministerin Faeser warnt: Gefahr für Europa

Zur weiteren Bedrohung durch IS-Terror sagte Faeser: „Die gefährlichen Eskalationen im Nahen Osten schon seit dem 7. Oktober 2023 – dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel und dem folgenden Gaza-Krieg – können zu einer weiteren Radikalisierung und Emotionalisierung in der dschihadistischen Szene führen.“ Da die Bedrohungslage auch in Deutschland anhaltend hoch sei, sei man auch hierzulande wachsam. „Das war einer der Gründe, warum wir gemeinsam mit den Ländern so starke Schutzmaßnahmen zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland getroffen haben.“

Dabei sei schon mehrfach früh eingegriffen und Bedrohungslagen im Zusammenhang mit Terror verhindert worden, so Faeser. „Wir gehen jedem Hinweis nach und handeln in engem Austausch mit unseren internationalen Partnern.“