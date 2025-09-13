Mehr als nur Säbelrasseln? China mit „aktiver Kriegsvorbereitung“

Während die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten kein Ende kennen, droht ein weiteres Spannungsfeld zu eskalieren. Laut der Regierung in Taiwan bereitet China einen Krieg vor und ist gewillt, die Insel baldmöglichst einzunehmen. Worum es geht und wieso dies eine Gefahr für die USA wäre, erfährst du in dieser Bildergalerie.

Die chinesische Regierung verfolgt schon lange das Ziel, sich Taiwan einzuverleiben. Laut der Regierung in Taiwan bereitet China jetzt „aktiv“ einen Krieg vor. Das sagte ein Regierungsvertreter aus Taipeh in Washington. Foto: IMAGO/Zoonar; Anadolu Agency China sieht Taiwan als Teil seines eigenen Territoriums und nicht als unabhängigen Staat. International wird Taiwan weitgehend nicht als souveräne Nation anerkannt. Das erklärte Ziel Pekings ist, die demokratisch regierte Insel in das chinesische Staatsgebiet einzugliedern — falls nötig auch mit militärischer Gewalt. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Jüngst hat China ein Kriegsschiff in die Taiwanstraße entsandt, was international viel Kritik ausgelöst und die Spannungen vergrößert hat. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Chiu Chui-cheng, der Vorsitzende des taiwanischen Rates für Festlandangelegenheiten, warnte in einer Rede bei der konservativen Heritage Foundation in Washington, dass ein möglicher Fall Taiwans einen regionalen „Domino-Effekt“ nach sich ziehen und damit auch die Sicherheit der USA gefährden würde. Zuerst hat ntv hierüber berichtet. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Er warnt: China strebt danach, den Einfluss der USA im asiatisch-pazifischen Raum zurückzudrängen und die Vereinigten Staaten langfristig als führende Weltmacht zu ersetzen. Auf diese Weise will Peking die Vision des „chinesischen Traums“ verwirklichen.

Foto: IMAGO/Anadolu Agency Die chinesische Botschaft in Washington betonte, Peking wolle mit größtmöglicher Aufrichtigkeit und Anstrengung eine friedliche Vereinigung mit Taiwan erreichen. Gleichzeitig machte sie jedoch deutlich, dass China notfalls alle erforderlichen Schritte unternehmen werde, um seine nationale Souveränität zu schützen. Foto: IMAGO/Anadolu Agency In seiner Rede betonte Chiu, dass Taiwan als bedeutendster Produzent von Computerchips eine Schlüsselrolle in der weltweiten Hightech-Industrie einnimmt. Sollte diese Stellung geschwächt werden, hätte das schwerwiegende Folgen für die internationale Gemeinschaft – besonders für die USA und deren Technologiebranche, erklärte er. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

