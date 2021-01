Tagesthemen (ARD): Fußgängerin zu Corona befragt – später kommt diese dunkle Wahrheit über sie ans Licht

In den „Tagesthemen“ (ARD) wurde eine Fußgängerin zu den Corona-Maßnahmen befragt. Später kommt heraus: In einer anderen Dokumentation fiel sie durch rechte Aussagen auf.

Die „Tagesthemen“-Sendung am Sonntagabend unterschied sich auf den ersten Blick nicht besonders von anderen Ausgaben. Es ging um die Tagung des neuen US-Kongresses, Rüstungsexporte, Bundesliga, Ski-Springen und die Diskussion um die Verlängerung des Corona-Lockdowns.

Für letzteres Thema sind die Ersteller des entsprechenden Beitrags ins sächsische Plauen gefahren, haben sich dort in einer Klinik und auf den Straßen umgehört. Der Landrat Rolf Keil (CDU) kommt zu Wort, später auch Markus Söder (CSU). Was in den „Tagesthemen“ an dieser Stelle noch nicht zu ahnen ist – eine der befragten Fußgängerinnen tauchte wenige Wochen zuvor bereits in einer anderen Doku auf dem öffentlich-rechtlichen Sender Arte auf.

„Tagesthemen“ (ARD) in Sachsen unterwegs

Zuerst geht es im „Tagesthemen“-Beitrag in eine Klinik im sächsischen Vogtlandkreis. Dort liegt auch die Kleinstadt Plauen. In einer Klinik wird die angespannte Corona-Lage mehr als deutlich: Jedes zweite Bett ist dort mit einem Corona-Patienten belegt. Der Ärztliche Direktor erzählt, man sei an der „Grenze der Belastbarkeit.“

+++ Angela Merkel: SPD-Politiker schießt gegen Kanzlerin und Jens Spahn – „Habe sie zu diesem Chaos nicht vernommen“ +++

In der Plauener Innenstadt werden dann noch mehrere Passanten zu ihrer Meinung zum Lockdown befragt. Eine junge Frau wirbt für eine Verlängerung des Lockdowns. Ganz anders, als die Seniorin, die im Anschluss ihre Meinung äußert.

Sie sagt: „Masken runter, Geschäfte auf, Schulen auf, Kindergärten auf. Wenn wir Fußballspielen können, Basketballspielen können, Ski-Springen können, Langlaufen können – wenn das alles machbar ist, warum dürfen wir das nicht?“ Deutliche Kritik also am Corona-Kurs der Landes- und Bundesregierung. Und die kommt nicht überraschend.

Befragte Passantin tauchte bei Nazi-Frühstückstreff auf

Denn aufmerksame Twitter-Nutzer haben die Frau jetzt wiedererkannt. Vor wenigen Wochen war sie bereits in einer Dokumentation auf dem deutsch-französischen Sender Arte zu sehen. Und das Thema war alles andere als harmlos.

Die heutigen @tagesthemen lassen eine Unterstützerin der #Neonazi-Partei #DritterWeg aus #Plauen zu Wort kommen und sich dort über die Maßnahmen des Lockdowns beklagen. Die Frau war erst vor Kurzem in einem @ARTEde Beitrag über die Machenschaften der Partei zu sehen. #nonazis pic.twitter.com/DcSe35NOSS — Jugendclub Courage (@JC_Courage) January 3, 2021

Die Dokumentation trägt den Titel „Der III. Weg und die Neonazi-Szene“. Der Dritte Weg ist eine rechtsextremistische Splitterpartei, Mitglieder stammen nicht selten aus dem gewaltbereiten Spektrum, wie Verfassungsschutzbehörden warnen. Ehemalige NDP-Funktionäre und Neonazis sammeln sich dort, sie agieren offen gegen das bestehende demokratische System.

Aus Propagandagründen werden Kleider oder Speisen für Obdachlose verteilt. Außerdem gibt es beispielsweise in Plauen in regelmäßigen Abständen ein Frauenfrühstück. Und genau hier frühstückt jene Fußgängerin, die auch im „Tagesthemen“-Beitrag auftaucht. Doch es bleibt nicht beim alleinigen Frühstücken. Denn als sie das Wort ergreift, wird es richtig übel.

Interview-Frau bei Tagesthemen bekennt zuvor bei Arte: „Ich bin stolzer Nazi 2020“

Sie frühstücke gern beim Dritten Weg, weil „wir auch alle dieselbe Gesinnung haben, darum geht es ja hauptsächlich. Dass man hier das sagen kann, was man denkt.“ Doch auch gegenüber den Arte-Kameras übt sie wenig Zurückhaltung.

Die in den „Tagesthemen“ befragte Frau in der Dokumentation von Arte zur Neonazi-Partei „Dritter Weg“. Foto: ARTE

Ohne mit der Wimper zu zucken sagt sie: „Wenn ich sag: ‚Ich bin stolz deutsch zu sein‘, heißt es ja gleich ‚Du bist ein Nazi‘. Und dann muss ich sagen: Ich bin bekennender Nazi. Ich bin nett, ich bin anständig, ich bin zivilisiert, ich bin intelligent/interessiert. N-A-Z-I – ich bin stolzer Nazi 2020.“

---------------------------------------

Weitere Politik-Themen:

Greta Thunberg über „Verschwörung“ und ihre „Hintermänner“ – Geburtstags-Tweet sorgt für Wirbel

Norbert Röttgen: Grünen-Politikerin macht kuriose Entdeckung am Hauptbahnhof – „Da hat jemand Humor“

Donald Trump: Irrer Audio-Mitschnitt aufgetaucht – hier fordert Trump DAS

---------------------------------------

Dass die Passantin den Corona-Maßnahmen in den „Tagesthemen“ eher kritisch gegenübersteht, überrascht aufgrund ihres vorangegangenen TV-Auftritts also wenig. (dav)