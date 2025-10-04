Merkel klagt rund um Tag der Deutschen Einheit: „Vielleicht jemanden aus Ostdeutschland“

Beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit in Saarbrücken trat auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ans Rednerpult. Nicht jeder fand das passend. Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) äußerte sich vorab im ZDF kritisch über die Wahl des prominenten Gastes. Zuerst hat die „Welt“ berichtet.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Dobrindt läuft beim Thema Asyl der EU davon – „Migrationspakt härten, Abschiebe-Regeln schärfen“ +++

Sie betonte, dass sie Macron persönlich sehr schätze. Dennoch meinte Merkel: „Aber vielleicht hätte man auch jemanden aus Osteuropa oder aus Ostdeutschland als Gastredner nehmen können, anlässlich von 35 Jahren Deutscher Einheit.“

Merkel kritisiert Auswahl des Gastredners zum Tag der Deutschen Einheit

Neben Macron sprachen auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD). Gastgeber war das Saarland, das aktuell den Vorsitz der Bundesländer innehat. Macron war als Ehrengast geladen und nutzte die Bühne für eindringliche Warnungen vor einem Verfall demokratischer Werte.

Weitere Nachrichten:

„Es ist befremdlich, dass ein französischer Präsident nach Deutschland kommt, um zu erklären, dass die Demokratie zu unseren Herausforderungen zählt. Aber so weit sind wir inzwischen gekommen,“ sagte er. „Es geschieht etwas in unseren Ländern, ein Verfall unserer Demokratien.“

Macron attackierte zudem soziale Netzwerke. Sie würden von „Propaganda-Beauftragten autoritärer Regime“ instrumentalisiert. „Wir waren unendlich naiv, unseren demokratischen Raum sozialen Netzwerken anzuvertrauen, die in der Hand US-amerikanischer oder chinesischer Unternehmen sind“, sagte er.

Macron: „Endlich eine Militärmacht“ werden

Beim Thema Sicherheit rief Macron die Europäer zur Aufrüstung auf. Der Moment der Wiederaufrüstung sei gekommen, erklärte er. Er forderte, Europa müsse gemeinsam Rüstungsprogramme entwickeln und unabhängig werden. Ein Signal auch Richtung Washington.

Mit Blick auf das deutsch-französische Kampfjet-Projekt FCAS mahnte er Geschlossenheit an. Europa müsse entscheiden, ob es „in glücklicher oder unglücklicher Vasallenschaft“ bleibe oder „endlich eine Militärmacht“ werde. Sein Ziel sei Abschreckung – nicht Krieg.