Nach Assad-Sturz in Syrien: Plan der Bundesregierung verläuft im Sand

Seit dem Machtwechsel im Dezember 2024 sind etwa 4000 Syrerinnen und Syrer aus Deutschland nach Syrien zurückgekehrt. Die Bundesregierung hatte eigentlich auf mehr gehofft. In den letzten Jahren kamen rund eine Million syrische Geflüchtete nach Deutschland. Laut „Panorama“ befürwortet ein Viertel der Bevölkerung ihre generelle Rückkehr.

+++ Das könnte dich auch interessieren: In Syrien kehrt das Chaos zurück: „Bundesregierung sollte von Rückführungen absehen“ +++

995 Rückkehrer nutzten das Rückkehrprogramm „REAG/GARP 2.0“, das unter anderem 1000 Euro Starthilfe pro Person gewährt. Zusätzlich förderten einige Bundesländer weitere 193 Rückreisen. Damit reisten 1188 Menschen mit Unterstützung von Bund und Ländern zurück nach Syrien.

Rückkehr nach Syrien stockt

2727 Syrerinnen und Syrer verließen Deutschland freiwillig und ohne Förderung. Unklar bleibt, ob sie direkt nach Syrien oder in andere Länder ausreisten. Aktuell leben weiterhin etwa eine Million syrische Staatsangehörige in Deutschland, die meisten kamen 2014 oder 2015.

Weitere Nachrichten:

Eine repräsentative Umfrage zeigt: 52 Prozent sprechen sich für die Rückkehr schlecht integrierter Syrer aus. 25 Prozent plädieren unabhängig vom Integrationsstand für eine Rückführung. 13 Prozent sind gegen eine Rückkehr zum jetzigen Zeitpunkt, weitere vier Prozent generell gegen eine Rückkehr.

Im Koalitionsvertrag vereinbarte die Bundesregierung Abschiebungen nach Syrien – beginnend mit Straftätern und Gefährdern. Die Bundesländer sind zuständig, doch es wurden bisher keine Abschiebungen vollzogen. Baden-Württemberg meldete jedoch: „Der Sonderstab Gefährliche Ausländer konnte jedoch bereits in den vergangenen Jahren den Aufenthalt von mehreren schweren Straftätern und Gefährdern mit syrischer Staatsangehörigkeit durch kontrolliert freiwillige Ausreisen aus der Strafhaft heraus nach Syrien beenden.“ 2024 und 2025 seien fünf Personen zur kontrolliert freiwilligen Ausreise nach Syrien bewegt worden.

Auswärtiges Amt warn vor äußerst volatiler Lage

Eine Abschiebung setzt Kooperationsbereitschaft und eine Lagebewertung durch das Auswärtige Amt voraus. Dieses warnt: „Die Lage ist weiterhin unvorhersehbar und äußerst volatil.“ Trotz Regierungsgewalt über große Landesteile agieren Gruppen wie der „Islamische Staat“ in Syrien weiterhin aktiv.

Politische Maßnahmen wie die Verfassungserklärung vom 14. März 2025 oder Waffenstillstände führten bislang nicht zu nachhaltiger Stabilität.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.