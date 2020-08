Urlaub an der Nordsee: Sylt-Strandjoggerin ist eine Merkel-Ministerin! Erkennst du SIE?

Endlose Sandstrände, mächtige Dünen, rauschendes Meer, klarer Himmel: Sylt, die Lieblingsinsel der Deutschen, präsentiert sich in diesem August noch traumhafter als sonst!

Das herrliche Nordsee-Leben genießt auch eine Spitzenpolitikerin aus Angela Merkels Bundesregierung, die sogar scheinbar völlig unbemerkt am Strand entlang joggen kann.

Sylt: Merkel-Ministerin joggt am Nordsee-Strand – ob sie dabei unerkannt blieb?

Auf dem Foto sieht man die Merkel-Ministerin nur in Trainingsklamotten von hinten, doch sie selbst hat das Bild auf Instagram aus Sylt gepostet.

Damit ist das Rätsel gelöst: Es handelt sich um Dorothee Bär! Sie ist Staatsministerin in Angela Merkels Kanzleramt und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung. Die 42-jährige Bayerin scheint auf den Instagram-Fotos das Inselleben auf Sylt sichtlich zu genießen.

Sylt: Ministerin von Angela Merkel genießt Urlaub an der Nordsee

Die CSU-Politikerin Dorothee Bär, der rund 43.000 Menschen auf Instagram folgen, postet gleich mehrere Fotos aus ihren Sylt-Ferien und gesteht: „Seit Jahrzehnten einfach mein absoluter 'Happy Place'. Aber noch nie hatte ich eine ganze Woche keinen einzigen Regentropfen, ausschließlich Sonnenschein bei knapp 30 Grad, Tage nur am Strand - und eine Nordsee, die eher einer Badewanne glich“. Sie sei schlicht „sychtig“.

Sylt-Urlauberin und Ministerin von Angela Merkel: Das ist Dorothee Bär

Dorothee Bär zog bereits mit 24 Jahren in den Bundestag ein.

Mittlerweile gehört die 42-Jährige zur Bundesregierung, als Staatsministerin für Digitalisierung in Angela Merkels Kanzleramt.

Ihr Ehemann Oliver Bär ist ebenfalls CSU-Politiker und Landrat von Bamberg.

Sie ist Mutter von zwei Töchtern und einem Sohn.

Dorothee Bär urlaubt auf Sylt – ihr CSU-Parteichef Söder muss derweil eine Corona-Panne zugeben

Die Entspannung auf Sylt scheint Dorothee Bär also neu zu beleben – ihrem CSU-Parteichef Markus Söder und ihrer Kollegin Melanie Huml würde so ein Nordsee-Urlaub jetzt sicher auch gut tun! Die beiden CSU-Politiker mussten am Donnerstag ein Corona-Debakel in Bayern aufklären. Söder sagte wegen der Mega-Panne bei Zehntausenden Corona-Tests sogar einen eigenen Nordsee-Besuch ab!

(mag)