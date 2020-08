Urlaub an der Nordsee: DIESE Merkel-Ministerin joggt knapp bekleidet über den Strand!

View this post on Instagram

Seit Jahrzehnten einfach mein absoluter „Happy Place“. Aber noch nie hatte ich eine ganze Woche keinen einzigen Regentropfen, ausschließlich Sonnenschein bei knapp 30 Grad, Tage nur am Strand - und eine Nordsee, die eher einer Badewanne glich sowie nichts als Knäckebrot und Tomaten zum Dinner (okay - Letzteres ist geschwindelt... ;-)) #sychtig #sylt #dieseeineliebe #nordsee #syltfluencer #nofilterneeded