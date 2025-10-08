Baby-Alarm in Südkorea! Präsident mit deutlicher Liebes-Forderung

Der Präsident von Südkorea macht einen kontroversen Vorschlag. Der Grund: In seinem Land gibt es eine Baby-Krise.
Südkorea zählt knapp 51,75 Millionen Einwohner (Stand 2024), die Einwohnerdichte liegt bei 523 Menschen pro Quadratkilometer. Zum Vergleich: In Deutschland leben etwa 236 bis 237 Einwohner pro Quadratkilometer. Da die Südkoreaner überdurchschnittlich viel arbeiten, liegt die Kaufkraftparität (Bruttoinlandsprodukt pro Kopf) mit 50.414 US-Dollar (Stand 2023) weit über dem Durchschnitt. Doch das könnte sich bald ändern – aus diesem Grund schlägt Präsident Lee Jae-myung (61) Liebes-Alarm. Was konkret er fordert, erfährst du in dieser Bildergalerie.
Südkorea in der Baby-Krise: Weniger Arbeit, mehr Kinder