Eskalation im Sudan: Miliz schießt Flugzeug ab – Russen sterben

Im Sudan ist ein Militärflugzeug der Luftwaffe abgestürzt – offenbar abgeschossen von der paramilitärischen Miliz Rapid Support Forces (RSF). Die Gruppe behauptet, sie habe am 4. November eine Il-76 nahe der Stadt Babanusa im Westen des Landes getroffen. Ein Video zeigt Wrackteile des weißen Transporters, das Leitwerk deutet klar auf das russische Flugzeugmodell hin. Das berichtet t-online.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Flucht wegen Mamdani: Israelischer Minister mit pikanter Forderung an Juden +++

Die RSF erklärte, die Maschine habe zuvor Luftangriffe auf Städte in West-Kordofan geflogen. Über die Zahl der Toten gibt es keine Klarheit, doch laut dem Fachportal „Defence Blog“ überlebte niemand. Russische Berichte sprechen von einer zivilen Besatzung aus Russland. In militärnahen Telegram-Kanälen heißt es, der Sudan habe das Flugzeug erst vor wenigen Wochen für rund 12 Millionen Dollar in Kirgisistan gekauft. Russische Quellen schreiben: „Die Crew waren russische Staatsbürger. Es gibt keine gesicherten Informationen über ihr Schicksal.“

RSF wird im Sudan immer brutaler

Ganz anders sieht die offizielle Version des sudanesischen Militärs aus. Ein Sprecher der 22. Division sprach von einem technischen Defekt, der zu einem Feuer und Kontrollverlust im Cockpit geführt habe. Die Armee betonte, die Il-76 habe sich auf einem Versorgungsflug zu Regierungstruppen befunden.

Weitere Nachrichten:

Welche Waffe den Transporter traf, bleibt offen. Der Twitter-Account „Clash Report“ meldete, die RSF habe ein chinesisches FK-2000-Luftabwehrsystem genutzt, angeblich geliefert von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Eine Bestätigung gibt es bislang weder von der RSF noch von der sudanesischen Armee. Der Absturz ereignete sich in West-Kordofan – einer Region, die für die Versorgung der Hauptstadt Khartum von zentraler Bedeutung ist.

Machtkampf hält seit 2023 an

Seit April 2023 tobt im Sudan ein erbitterter Machtkampf zwischen Armeechef Abdel Fattah al-Burhan und seinem früheren Stellvertreter Mohamed Hamdan Daglo, dem RSF-Kommandeur. Beide kämpfen um die Kontrolle des Landes – mit verheerenden Folgen. Nach UN-Schätzungen starben bereits weit über hunderttausend Menschen, rund zwölf Millionen wurden vertrieben.

Der Krieg zieht längst internationale Kreise. Die Vereinten Nationen sprechen von der schlimmsten humanitären Krise der Welt. Während die sudanesische Regierung den Vereinigten Arabischen Emiraten Waffenlieferungen an die RSF vorwirft, betonen die VAE ihre Unschuld. Ägypten, Saudi-Arabien und Iran unterstützen dagegen die reguläre Armee. Russland verfolgt im Sudan eine Doppelstrategie: Einerseits kooperieren russische Firmen beim Goldabbau mit der RSF, andererseits will Moskau mit der Armee eine Marinebasis am Roten Meer errichten.