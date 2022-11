Strom, Gas, Steuern: So viel bringt dir die Entlastung 2023

Die steigenden Preise belasten aktuell viele Bürger in Deutschland. Gerade, wenn es draußen immer kälter wird, fragen sich viele, ob sie sich das Heizen noch leisten können. Auch Lebensmittelpreise sind aufgrund der starken Inflation so hoch wie seit den Nachkriegsjahren nicht mehr.

Jetzt aber die gute Nachricht: Im nächsten Jahr will die Bundesregierung Bürger und Unternehmen bei Steuern, Gas und Strom entlasten. So könntest du profitieren!

Strom und Gas: Entlastung für 2023

Um die Bürger zu entlasten, will die Bundesregierung mehr als 100 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Wie die „Bild“ berichtete, sollen so beispielsweise Alleinstehende mit Gasheizung bis zu 1.220 Euro mehr im Geldbeutel haben. Berechnungen von Steuerprofessor Frank Hechtner und dem Vergleichsportal Check 24 zufolge können Haushalte mit vier Personen sogar besonders profitieren. Ein Vier-Personen-Haushalt kann bis zu 2.870 Euro mehr zur Verfügung haben.

Singles, Paare und Familien profitieren

Ein Ein-Personen-Haushalt kann sich mit einem Brutto-Gehalt von 1.000 Euro über eine Entlastung von 870 Euro im nächsten Jahr freuen. Wie „Bild“-Berechnungen weiter zeigen, kann der, der über ein Brutto-Gehalt von 7.000 Euro verfügt, mit einer jährlichen Entlastung von 1.220 Euro rechnen. Wer 6.000 Euro brutto verdient, kann von einem Plus von 930 Euro profitieren.

Brutto Monatsgehalt Entlastung pro Jahr 1.000 Euro + 870 Euro 2.000 Euro + 420 Euro 3.000 Euro + 510 Euro 4.000 Euro + 630 Euro 5.000 Euro + 690 Euro

Auch Haushalte mit zwei Personen profitieren enorm, wie Check 24 und Hechtner für „Bild“ berechneten:

Brutto Monatsgehalt Entlastung pro Jahr 1.000 Euro + 1.540 Euro 2.000 Euro + 1.060 Euro 3.000 Euro + 1.150 Euro 4.000 Euro + 1.270 Euro 5.000 Euro + 1.000 Euro

Die höchste Entlastung mit einer Höhe von 2.870 Euro erhält eine vierköpfige Familie. In diesem Szenario müssen beide Verdiener 1.000 Euro brutto verdienen. Wenn beide 7.000 Euro brutto verdienen, fällt die Ersparnis mit 2.250 Euro geringer aus.