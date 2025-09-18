„Wortwahl geht gar nicht“: Linken-Boss mit Angriff unter der Gürtellinie auf Streeck

Heftige Attacke auf CDU-Politiker Hendrik Streeck! Der Ton im Bundestag wird angesichts des von Kanzler Merz angekündigten „Herbst der Reformen“ im Sozialbereich schärfer. Linken-Chef Jan van Aken findet überdeutliche Worte.
Frontalangriff auf Streeck mit harscher Wortwahl Während der Corona-Pandemie wurde Virologe Hendrik Streeck berühmt und Dauergast in TV-Talkshows. Mittlerweile sitzt er für die CDU im Bundestag und wurde prompt zum Drogenbeauftragten der Bundesregierung ernannt. Ein steiler Aufstieg für den 48-Jährigen in der Politik. Foto: IMAGO/epd Der Gesundheitspolitiker strebt offenbar nach noch höheren Aufgaben und bringt sich mit einem umstrittenen Reformvorschlag in die Debatte um die klammen Krankenkassen ein. Foto: IMAGO/epd So plädierte Streeck in der „Rheinischen Post“ dafür, dass Patienten bei Arztbesuchen einen Eigenanteil übernehmen sollten. Ihm schwebt eine „moderate, sozialverträgliche Selbstbeteiligung“ vor, um die Krankenkassen zu entlasten. Die „unsolidarische Vollkasko-Mentalität“ müsse enden. Gesundheit sei „keine All-inclusive-Dienstleistung des Staates“. Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler Diese Forderung wiederum empört Linken-Parteichef Jan van Aken. In einem populistischen Tonfall wirft er dem CDU-Mann vor: „Streeck will, dass die hart arbeitenden Menschen mehr blechen sollen, wenn sie mal krank werden. Das macht mich wütend!“ Er nennt diesen sogar in einem Instagram-Beitrag einen „Sozialschmarotzer“. Foto: IMAGO/Christian Spicker Diese Beleidigung kommt jedoch bei einem Teil der Follower des Linkspartei-Politikers nicht gut an. So kommentiert ein Nutzer: „Sorry, ich bin auch wütend auf Streeck, aber einen Menschen ‚Schmarotzer‘ zu nennen, geht absolut nicht. Wann folgen ‚gierige Heuschrecken‘? Es gibt eine Verantwortung in der Wortwahl.“ Foto: Screenshot Instagram
