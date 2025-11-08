RTL zeigt New-Yorkern ein Bild von Friedrich Merz: Das Ergebnis ist erschreckend

Denken die US-Amerikaner wohl, dass sich die Welt ausschließlich um sie dreht? Eine RTL-Reporterin in New York hat gezeigt, dass dieses Vorurteil stimmen könnte. Sie hielt den Passanten ein Bild des Bundeskanzlers Friedrich Merz vor – und niemand wusste, wer das war! Seine Vorgängerin hingegen haben viele wiedererkannt.
Merz bei US-Amerikanern noch unbekannt
Viele Passanten hatten nicht die leiseste Ahnung, wer der Mann mit Brille und Geheimratsecken war. Anderen kam er zwar bekannt vor – doch seinen Namen konnten sie trotzdem nicht nennen. Eine Passantin meinte sogar, es sei Sigmund Freud. Die allerbeste Schätzung: Er sei eine wichtige Person aus Deutschland.
Doch als die RTL-Journalistin das Bild von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte, hat es bei vielen sofort „klick“ gemacht. Die ehemalige CDU-Chefin scheint doch unter US-Amerikanern bekannter zu sein als ihr Parteikollege.
Darum ist Merkel bekannter als Merz
Eine einfache Erklärung wäre die Amtszeit: Angela Merkel war sage und schreibe ganze 16 Jahre als Kanzlerin tätig, während Friedrich Merz sein Amt erst seit etwas mehr als einem halben Jahr innehat.
Eine Umfrage des PEW Research Center aus dem Jahr 2018 zeigt außerdem, dass die CDU-Politikerin unter US-Amerikanern viel beliebter als der damalige und aktuelle US-Präsident Donald Trump war. Mehr als die Hälfte der US-Amerikaner waren überzeugt, sie würde bei internationalen Angelegenheiten immer das Richtige tun.