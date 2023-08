Steuer: Viele Arbeitnehmer können über 1.000 Euro absetzen – so einfach kriegst du das auch hin

Es lohnt sich, sich etwas Zeit zu nehmen für die Steuererklärung. Besonders eine Anlage ist für Arbeitnehmer interessant. Hier kann man viel von der Steuer zurückholen.

Es geht um Anlage N (Auskünfte aus nichtselbstständiger Arbeit) in der Steuererklärung. Wir erklären dir, wie du viel Geld vom Staat wiederbekommst.

Steuer: Für Anlage N solltest du dir Zeit nehmen

Von Zeile 31 bis 40 geht es um die Wege zur Tätigkeitsstätte – oder klarer: um die Entfernungspauschale. Ganz egal, ob du mit deinem eigenen Auto, deinem Fahrrad oder mit ÖPNV unterwegs bist, steht dir eine Pauschale zu. Ist deine Arbeitsstätte bis zu 20 Kilometer von deinem Wohnort entfernt, sind es 30 Cent pro Kilomter. Ab dem 21. Kilometer schon 38 Cent.

Und da ist einiges zu holen! Bei bis zu 230 Arbeitstagen sind für Menschen, die mehr 15 Kilometer zurücklegen müssen, schon über 1.000 Euro Steuer-Erstattung drin. Fährt man sogar über 30 Kilometer, summiert sich die Enfternungspauschale schon auf über 2.000 Euro.

Doch was machen all jene Steuerpflichtigen, die im Homeoffice arbeiten? Die schauen nicht in die Röhre, denn es gibt nun auch eine Homeoffice-Pauschale. Auch die ist in Anlage N (Zeile 45) einzutragen. Für das Steuerjahr 2022 kann man 600 Euro absetzen, für 2023 1.260 Euro. Möglich ist mittlerweile die Angabe von maximal 210 Arbeitstagen zu je sechs Euro Tagespauschale in der Heimarbeit.

Achtung: Wer an einem Tag zuerst im Homeoffice arbeitet und dann später noch ins Büro fährt (oder umgekehrt), darf die Schicht nicht gleichzeitig in beide Felder eintragen!

Wenn du das nächste Mal also deine Steuern machst, solltest du die beiden Pauschalen unbedingt im Blick haben! Laut dem Statistischen Bundesamt legten die Deutschen im Jahr 2021 im Schnitt 16,9 Kilometer zur Arbeit zurück. Darüber hinaus arbeitete 2022 fast jeder Vierte zumindest gelegentlich im Homeoffice. Durch Corona gab es einen deutlichen Anstieg im Bereich Homeoffice. Man kann also sagen: Fast jeder Arbeitnehmer kann hier bei der Steuer etwas herausholen!