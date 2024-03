Steuer: Im Ausland arbeiten – das musst du beachten

Ach, was wäre das schön, könnte man doch der Ampel entkommen. Eine Regierung, die sich einst eine Fortschrittskoalition nannte, mittlerweile jedoch zu einer Stillstands-Koalition verkümmert ist. Und die mit ihrem ewigen Streit den Menschen gehörig auf den Senkel geht.

+++ Mehr zum Thema Steuern +++

Und dann ist da noch die deutsche Tristesse, die einem aufs Gemüt schlägt. Oder das nass-kalte Klima. Brrrr. Ganz zu schweigen von den Rechten („Schampus-Max“ und seine vielen Brüder und wenigen Schwestern von der AfD), die immer stärker werden.

Wer hat angesichts dieser Widrigkeiten nicht auch schonmal mit dem Gedanken gespielt, auszuwandern? Am besten in einem klapprigen Renault R4. Und dann ab gen Süden und alles hinter sich zu lassen. Ob es dann das urige Bergdorf mit atemberaubender Alpenkulisse wird oder die Wohnung mit weitem Blick über die See und salziger Meeresluft in einem schnuckligen Fischerdorf – egal, Hauptsache weg. Doch dann stellt sich die Frage: Was muss ich steuerrechtlich beachten?

Steuer: Was gilt bei der Arbeit im Ausland?

Entscheidend ist die Frage: Gilt man in Deutschland oder im Ausland als steuerlich ansässig? Laut des deutschen Einkommensteuergesetzes ist man in Deutschland steuerpflichtig, wenn man hier seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Ein Wohnsitz ist der Ort, an dem eine Wohnung innegehalten wird, die darauf schließen lässt, dass diese beibehalten und benutzt wird.

Doch Obacht: Auch wenn man keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, sich aber trotzdem länger als sechs Monate in Deutschland aufhält, ist man in Deutschland steuerpflichtig.

Wo hat man seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt?

Wenn man jedoch seinen Wohnsitz und seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat, ist wichtig, ob Deutschland mit dem Land ein sogenanntes Länder Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat.

Arbeitet man aus einem Land, mit dem ein Doppelbesteuerungsabkommen besteht, kann dies die Steuersituation erheblich beeinflussen. Dann sind regelmäßig dort die Steuern zu zahlen, wo man arbeitet. Wichtig ist jedoch, sich individuell zu informieren, da die Abkommen variieren können. Also bevor der Traum vom Auswandern wahrgemacht wird, sollte der Weg zunächst zum Steuerberater führen.