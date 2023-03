Steuer-Experte rüttelt wach: Jeder von uns zahlte 1.950 Euro zu viel an den Staat

Wer zahlt die Zeche, wenn sich wenige um die Steuern drücken? Vermutlich auch du selbst!

Steuer-Experte Christoph Trautvetter will wachrütteln. Der wissenschaftliche Referent vom „Netzwerk Steuergerechtigkeit“ prangerte zuletzt in der ZDF-Sendung von Markus Lanz Ungerechtigkeiten im System an. Gegenüber unserer Redaktion wird er ebenfalls deutlich.

Steuer: Ungerechtigkeit im System – zu Lasten fast aller

Trautvetter nennt Zahlen: In den vergangenen Jahren haben 3.630 Top-Erben erfolgreich getrickst. „Das an der Steuer vorbei geerbte Vermögen betrug zwischen 2009 und 2020 260 Milliarden Euro. Darauf wurden knapp 80 Milliarden Euro Steuern gespart. 2021 war das Erbschaftsvolumen nochmal deutlich höher, die Steuerlücke etwa 10 Milliarden Euro groß“, so der Experte.

+++ Auch sehr spannend: Rente: 2023 und 2024 sind goldene Jahre für Rentner +++

Umgerechnet 1.950 Euro zu viel Steuern an den Staat bezahlt

Noch erschütternde Rechnung: Umgerechnet auf die 46 Millionen Steuerpflichtigen in Deutschland zahlte damit jeder von ihnen rund 1.950 Euro drauf, weil einige Hochvermögende Steuergesetze zum eigenen Vorteil ausnutzen konnten und im Zeitraum 2009 bis 2021 satte 90 Milliarden am Fiskus vorbei schafften.

Für Trautvetter ist es ein Unding, dass nur 1,1 Prozent des öffentlichen Haushaltes aus vermögensbesteuernden Steuern gespeist wird. Er will ein Ende dieser Ausnahmen in der Steuergesetzgebung. Das „Netzwerk Steuergerechtigkeit“ fordert entsprechend eine Reform der Erbschaftssteuer ohne Ausnahmen für Betriebsvermögen, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer (allerdings mit hohen Freibeträgen) sowie die Abschaffung der Abgeltungssteuer.

Weitere interessante Artikel:

Steuer: Superreiche setzen knallhart ihre Interessen durch

Bei Markus Lanz wurde der Experte deutlich: Es habe „mit Demokratie nicht viel zu tun“, wenn das System wenige Superreiche bevorteilt, die Steuer-Oasen als Erpressungsmittel einsetzen, um ihre Interessen durchzudrücken.

Trautvetter versucht es gegenüber unserer Redaktion so noch mit einer weiteren Rechnung, um das Ungleichgewicht im System zu verdeutlichen: „Ohne die Steuerlücke für knapp 300 Leute pro Jahr (und wenn die wie gesetzlich vorgesehen 30% abgeben würden), könnte jeder Mensch in Deutschland einmal im Leben 10.000 Euro ‚erben'“.