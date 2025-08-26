Anhebung der Steuer: Kehrtwende bei der CDU? „Vertretbar, zu erhöhen“

Im Streit um Haushaltslöcher und Einsparungen fordert die SPD-Führung höhere Steuern für Gutverdiener und Reiche. Die Union lehnt das bisher strikt ab. CSU-Chef Markus Söder sagte in der ARD: „No way, no chance.“

Doch nun kommt Bewegung in die Debatte. CDU-Haushaltspolitiker Andreas Mattfeldt zeigt Kompromissbereitschaft. Er sagte gegenüber der Bild: „Ich halte es persönlich für vertretbar, die sogenannte Reichensteuer zu erhöhen – aber nur, wenn im Gegenzug notwendige Sozialreformen umgesetzt werden.“

Höhere Steuern als Argument für die SPD?

Der Spitzensteuersatz liegt bei 42 Prozent, die „Reichensteuer“ bei 45 Prozent. Sie greift ab 23.152 Euro monatlichem Einkommen. Für Paare gilt ein doppelter Betrag. Mattfeldt will der SPD damit eine Brücke bauen. „Ich will, dass wir weiterkommen. Damit die Mehrheit im Land merkt: Es geht voran.“

Er spricht sogar mit Betroffenen. „Ihre Antwort war ausnahmslos: Wir hätten kein Problem mit einer höheren Steuer, wenn echte Reformen folgen“, berichtet er. Auch innerhalb der CDU gibt es erste Überlegungen, beispielsweise für eine Reform der Erbschaftssteuer.

Union möchte Sozialleistungen reformieren

Ziel ist ein umfassender Kompromiss zwischen SPD und Union. Dafür könnte die SPD bei Sozialleistungen härtere Einschnitte akzeptieren. Im Gegenzug müssten Top-Verdiener und Erben höhere Steuern zahlen. So entstünde eine Reformagenda für den Sozialstaat, die beide Seiten mittragen könnten.

Konkret diskutieren die Parteien strengere Regeln beim Bürgergeld, Kürzungen beim Wohngeld und ein höheres Renteneintrittsalter. Die höheren Einnahmen aus Steuererhöhungen sollen den Staatshaushalt stabilisieren und Spielraum für künftige Investitionen schaffen.

Der mögliche Deal zeigt: Steuererhöhungen sind kein Tabu mehr, wenn sie mit Reformen verbunden werden. Beide Seiten suchen einen Weg, Haushaltslöcher zu schließen und das Sozialsystem zukunftsfest zu gestalten.

