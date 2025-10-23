Erschreckende Stadtbild-Umfrage: Jeder dritte Deutsche denkt offen fremdenfeindlich

Seit rund einer Woche gibt es eine emotionale Debatte um mutmaßliche „Probleme im Stadtbild“, die Kanzler Friedrich Merz angestoßen hat. Die Meinungen gehen auseinander. Eine repräsentative „Bild“-Umfrage von INSA zeigt nun, wie gespalten das Land in der Frage denkt.

Umfrage nach Merz-Satz: Wie nehmen die Deutschen ihr Stadtbild wahr?

Was denken die Deutschen wirklich über die Stadtbild-Debatte, die Kanzler Friedrich Merz angestoßen hat? Das Meinungsforschungsinstitut INSA hat für die „Bild“ nachgefragt. Die Antworten sind teilweise überraschend und sie offenbaren, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur So sieht eine Mehrheit von 54 Prozent der Befragten keine Veränderung oder sogar eine Verbesserung im Stadtbild im eigenen Wohnort seit 2015 (Beginn der Asylkrise). Während mehr als jeder Fünfte eben sogar eine Verbesserung wahrnimmt, meinen 43 Prozent, das Stadtbild habe sich (eher) verschlechtert. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich Ähnlich unterschiedlich ist die Wahrnehmung bei der Frage, wie sicher der Wohnort im Vergleich zu 2015 ist. 39 Prozent meinen, es sei (eher) unsicherer geworden. 14 Prozent finden, es sei (eher) sicherer geworden und wiederum 39 Prozent erkennen keine Veränderung. Der Rest der Befragten (5 Prozent) hat vor zehn Jahren woanders gelebt. Foto: IMAGO/W2Art Klar ist allerdings, dass sich eine Mehrheit an Bahnhöfen nicht wohlfühlt. So sagen 51 Prozent, dass sie sich am Bahnhof ihres Wohnorts besonders unsicher fühlen. Danach folgen Parks (35 Prozent) und die Innenstadt (30 Prozent). Foto: IMAGO/Gottfried Czepluch Jeder Zweite hat Angst davor, in der Öffentlichkeit des eigenen Wohnortes Opfer eines Überfalls oder körperlicher Gewalt zu werden. Die andere knappe Hälfte (45 Prozent) hat diese Angst nicht. Der Rest macht keine Angabe. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie Mehr als jeder Dritte denkt offen fremdenfeindlich. So antworteten 34 Prozent mit (eher) ja auf die Frage „Stören Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe oder sichtbarer (nicht-christlicher) religiöser Kleidung Ihrer Meinung nach das Stadtbild in Deutschland?“ 55 Prozent antworteten hier (eher) nein, der Rest gar nicht. Foto: IMAGO/Gottfried Czepluch Eine Mehrheit von 58 Prozent findet es falsch, dass Merz nicht klar genug gesagt hat, wen er konkret mit der Stadtbild-Debatte meint. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Die INSA-Umfrage für die „Bild“ zeigt zum einen, wie gespalten das Land in der Stadtbild-Debatte ist. Zum andern aber auch, wie weit verbreitet Vorbehalte und Ressentiments gegen nicht-weiße Menschen in Deutschland sind. Foto: IMAGO/Depositphotos

