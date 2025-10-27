Stadtbild-Debatte: Grünen-Chef spricht von „Angsträumen“ in der Öffentlichkeit

In der aufgeheizten Stadtbild-Debatte, die Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) losgetreten hat, meldet sich nun Grünenchef Felix Banaszak mit deutlichen Worten. Er warnt davor, die Sorgen vieler Menschen kleinzureden. Merz spreche mit seinen Aussagen „eine breit getragene Wahrnehmung“ an, so Banaszak. Das berichtet der Spiegel.

Es müsse anerkannt werden, dass es „Angsträume in unserem Land“ gebe, in denen Menschen sich nachts kaum noch auf die Straße trauen. Der Grünenchef benennt das offen: „Es gibt die an Kleinstadtbahnhöfen herumlungernden Faschos und sturzbesoffen grölende Fußballfans in Zügen.“

Banaszak sieht wichtige Punkte in Stadtbild-Debatte

Banaszak nennt auch „kriminelle Gruppen aus migrantischen Familien“, die am Wochenende Menschen ausrauben oder Frauen belästigen. Gerade progressive Kräfte müssten diese Probleme ernst nehmen, fordert er. Trotzdem lehnt er Merz’ Ton und Wortwahl in der Stadtbild-Debatte klar ab.

„Warum fällt es uns schwer, diese Wahrnehmungen als tiefes Gefühl von Verunsicherung, als Vertrauens- und Kontrollverlust zu verstehen?“, fragt Banaszak. Progressive Kräfte dürften nicht den Eindruck erwecken, solche Erfahrungen auszublenden. „Denn es gibt ihn“, schreibt der Grünenchef über diesen Teil des Alltags.

Gleichzeitig wirft Banaszak Merz vor, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Wer jahrelang Integrationsarbeit auf Ehrenamtliche abwälze und Frauenhäuser unterfinanziere, dürfe keine Krokodilstränen über das Stadtbild vergießen. „Die Zustände zu beklagen, die seine Partei mitzuverantworten hat, ist unehrlich“, so der Grünenvorsitzende.

Er fordert, das ganze Bild zu sehen: „Es gibt Femizide, die von weißen Tätern an ihren Ehefrauen und Ex-Freundinnen begangen werden, und es gibt Frauenmorde muslimischer Männer an ihren Frauen, Schwestern und Töchtern im Namen der Ehre.“ Auch queerfeindliche Gewalt gehöre zum Stadtbild, betont Banaszak.

Proteste gegen Merz

Am Wochenende gingen bundesweit Tausende gegen Merz’ Aussagen auf die Straße. In Hamburg zählte die Polizei rund 2600 Demonstrierende, in Bremen bis zu 2500. Auf Transparenten stand: „Zusammenstehen gegen Rassismus und Spaltung“ und „Merz raus aus unserem Stadtbild!“.

Auch in Magdeburg und Bielefeld protestierten Menschen gegen die Aussagen des Kanzlers. Eine Vertreterin eines afghanischen Frauenvereins sagte: Die Äußerungen von Merz „haben viele von uns tief betroffen“. Migration werde im Stadtbild-Diskurs nicht als normaler Teil Deutschlands verstanden, sondern als Störfaktor.