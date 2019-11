SPD-Vorsitz: Mega-Überraschung bei Wahl

Das Ergebnis der Vorsitz-Wahl der SPD ist da – und doch ist noch nichts entschieden.

Denn: Keines der Kandidaten-Paare erreichte die absolute Mehrheit. Bei der SPD muss in einer Stichwahl entschieden werden.

SPD: Stichwahl steht an

Olaf Scholz und Klara Geywitz bekamen mit 23 Prozent die meisten Stimmen. Das Duo Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken liegen mit 21 Prozent nur knapp dahinter.

Die Stichwahl zwischen den beiden Paaren wird vom 19. bis 29. November ausgetragen.

SPD: Posten bleibt vakant

Die Auszählung der Stimmen hatte am Samstagmorgen im Willy-Brandt-Haus begonnen. Insgesamt 250 Freiwillige aus ganz Deutschland waren im Einsatz. Pistorius mahnte seine Partei zur Geschlossenheit.

Entscheidend sei am Ende, dass sich alle hinter dem Ergebnis versammelten, auch wenn die Wahlbeteiligung nicht so irre hoch sei, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius der Deutschen Presse-Agentur. „Das Ergebnis muss stehen.“ Pistorius hatte sich mit Petra Köpping ebenfalls um die Parteispitze beworben.

SPD: Langwieriges Prozedere

Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer sprach von einem „besonders wichtigen Tag für unsere Partei“. Mit diesem Mitgliedervotum habe die Partei etwas Neues gewagt.

Indes: Das ohnehin langwierige und komplexe Prozedere zieht sich nun noch weiter: Der Posten an der SPD-Spitze bleibt damit weiter vakant, während die Partei in Umfragen weiter absackt.

So hat die SPD gewählt

Klara Geywitz und Olaf Scholz: 22,68 Prozent

Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans: 21,04 Prozent

Christina Kampmann und Michael Roth: 16,28 Prozent

Nina Scheer und Karl Lauterbach: 14,63 Prozent

Petra Köpping und Boris Pistorius: 14,61 Prozent

Gesine Schwan und Ralf Stegner: 9,63 Prozent

Die Wahlbeteilung innerhalb der SPD lag bei 53 Prozent.

Am Sonntag steht der SPD nach drei schwachen Wahlergebnissen in diesem Jahr (Europawahl und die beiden Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg) eine weitere Klatsche bevor: Am Sonntag wählen die Thüringer einen neuen Landtag, laut Umfragen liegt die SPD derzeit zwischen 7 und 9 Prozent. 2014 konnte sie in dem Bundesland noch 12,4 Prozent holen.

Thüringen-Wahl steht kurz bevor

Dennoch ist es theoretisch denkbar, dass die SPD in Thüringen Teil einer Regierungskoalition wird: Denn die CDU strebt eine sogenannte Simbabwe-Koalition aus CDU, Grünen, SPD und FDP an. Das gelingt allerdings nur, wenn die FDP die 5-Prozent-Hürde knackt. Derzeit liegen die Liberalen bei 5 Prozent.

