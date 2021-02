SPD-Politiker plötzlich bei Trump-Anhörung zitiert! Um DIESE Worte geht es

SPD-Politiker Heiko Maas auf der ganz großen Bühne der US-Politik? Sicher, der deutsche Außenminister ist kein politischer Nobody, aber dass er jetzt sogar während des Impeachment-Prozesses gegen Trump zitiert wird, kommt dennoch überraschend.

Wie die „Bild“ berichtet, bediente sich ein Vertreter der Anklage gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump eines Zitats des SPD-Politikers. Trump kommt darin nicht sonderlich gut weg.

SPD-Politiker Heiko Maas im Impeachment-Prozess zitiert

Bei dem Anklagevertreter, der sich auf eine Aussage von Heiko Maas beruft, handelt es sich um den texanischen Abgeordneten des Repräsentantenhauses Joaquin Castro. Kein Unbekannter, schließlich galt er schon unter Präsident Obama als wichtiger Sprecher im Bereich der Einwanderungs- und Wirtschaftspolitik. Am Donnerstag (Ortszeit) hatte er über die Reaktionen anderer Staaten auf den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar gesprochen.

Die Worte von Außenminister Heiko Maas haben es bis ins Impeachment-Verfahren von Donald Trump geschafft. Foto: IMAGO / Christian Spicker

Anfang Januar hatte Heiko Maas bei einer Aktuellen Stunde im Bundestag gesagt, es sei ein Schulterschluss der Demokraten gegen die Feinde der Demokratie notwendig. Dieser „beginnt damit, die Urheber solcher Entgleisungen zur Rechenschaft zu ziehen. Dazu zählen die gewalttätigen Randalierer und dazu zählen auch ihre Anstifter. Wer hetzt, trägt Verantwortung“

Das ist die SPD:

SPD steht für Sozialdemokratische Partei Deutschland

Vorläufer: Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein und Sozialdemokratische Arbeiterpartei

gilt als älteste noch bestehende Partei Deutschlands

während der NS-Zeit verboten

Parteivorsitzende sind Saska Esken und Norbert Walter-Borjans

Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl 2021 ist Olaf Scholz

Donald Trump dürfte das vermutlich weniger gefallen haben – der Anklage kommt eine solche Äußerung natürlich gerade recht.

Sturm auf das Kapitol: Ein trauriges Kapitel in der US-Geschichte

Der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar war für viele eine Zäsur der amerikanischen Demokratie. Nach der Wahl von US-Präsident Joe Biden sollte der Demokrat an diesem Tag eigentlich im Kapitol bestätigt werden. Doch tausende Trump-Anhänger, Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme stürmten die „Herzkammer der Demokratie“.

Nicht wenige gaben damals Donald Trump eine Mitschuld an den Ausschreitungen. Er hatte immer wieder von Wahlbetrug gesprochen, ohne je Beweise dafür aufzubringen. Dabei stachelte er seine Anhänger immer wieder an und forderte sie auf, gegen das Ergebnis anzukämpfen. An jenem 6. Januar entlud sich dann auf de Stufen des Kapitols die Gewalt.

In der Folge strebten die Demokraten ein Amtsenthebungsverfahren (Impeachment-Verfahren) gegen Donald Trump wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ an. Auch wenn Trump nicht mehr im Amt ist, hätte ein Erfolg drastische Konsequenzen. Er dürfte beispielsweise nicht mehr für ein politisches Amt kandidieren und verlöre seine Pensionsansprüche. Am Mittwochabend unserer Zeit wurde das Verfahren zugelassen. Ein Erfolg gilt aber jedoch aufgrund der republikanischen Stimmen im Senat als sehr unwahrscheinlich. (dav)