SPD-Portal mit Kreuzfahrten im Lockdown? „Bin fassungslos“

Große Aufregung wegen eines Online-Portals mit Verbindungen zur SPD!

In dem Portal „SPD-Reiseservice“, der „Reiseveranstalter für Mitglieder und Freunde der SPD“, wie es in der Selbstbeschreibung heißt, werden scheinbar mitten in der Corona-Pandemie und kurz vor dem harten Lockdown „Festtags-Kreuzfahrten“ angeboten.

Im Netz regt sich deswegen harte Kritik. Doch die SPD hat bereits reagiert. Und FDP-Politiker Joachim Stamp, der auf die Seite aufmerksam gemacht hatte, erhält nun heftige Reaktionen

SPD: Bietet die Partei hier wirklich Kreuzfahrten während Corona an?

Seit Mittwoch gilt der harte Lockdown. Viele Geschäfte müssen dann wieder schließen. Auch die in Aussicht gestellten Lockerungen über Weihnachten sind wieder vom Tisch. Lediglich an den Feiertagen selbst dürfen bis zu vier weitere Personen der engsten Familie zusammenkommen.

Ein SPD-Portal sorgt für Irritation. (Symbolbild) Foto: imago images / Emmanuele Contini; Montage: DER WESTEN

Wie passt da das folgende Angebot ins Bild: „Festtags-Kreuzfahrten. Weihnachtsreise 22.12 – 27.12.20 zum Knüllerpreis. Bis zu 80 Prozent Rabatt.“ Geworben wird für eine sechstägige Weihnachts-Flusskreuzfahrt oder sogar eine achttägige Silvester-Flusskreuzfahrt. Und das nicht irgendwo, sondern auf besagtem SPD-Reiseservice.

Ab 599 Euro soll die Reise bereits erhältlich sein. Aufmerksam auf das Angebot machte auf Twitter der stellvertretende Ministerpräsident von NRW, Joachim Stamp (FDP). Er schrieb: „Bin ehrlich gesagt einfach fassungslos. Ist das Euer Ernst SPD?“

Bin ehrlich gesagt einfach fassungslos. Ist das Euer Ernst ⁦@spdde⁩ ? pic.twitter.com/VlVMjxR88B — Joachim Stamp (@JoachimStamp) December 15, 2020

Weiter heißt es auf der Seite des Reiseservice: „Weihnachten mal anders – mit der ganzen Familie und euren Freunden“ und „Nehmt doch eure Familie und Freunden [sic!] mit und verbringt die Weihnachtstage gemeinsam und wohl umsorgt an Bord unserer Fluss-Schiffes auf dem Rhein.“

SPD-Reiseservice: Aktuell werden keine Reisen durchgeführt

Auch ein weiterer Nutzer schreibt auf das Angebot: „Ohne Worte, in mehrerer Hinsicht...“ Ein waschechter Skandal also? Nicht so ganz – denn natürlich veranstaltet der SPD-Reiseservice mitten in der zweiten Corona-Welle keine Kreuzfahrten.

Inzwischen heißt es auch auf der Webseite: „Der SPD-Reiseservice führt derzeit keine Reisen durch. Durch Probleme bei der Betreuung der Website wurden die Absagen der dort angebotenen Reisen allerdings nicht angezeigt. Die Seite wurde deshalb deaktiviert.“

Der Geschäftsführer des SPD-Reiseservice Björn Kufahl erklärt: „Ich bedaure, falls bei einigen Menschen der Eindruck entstanden sein sollte, dass der SPD-Reiseservice Reisen entgegen den Pandemiebeschränkungen durchführt.“ Man halte sich streng an alle gesetzlichen Vorgaben. Die Gesundheit der Gäste stehe an erster Stelle. „Deshalb führt der SPD-Reisservice derzeit keine Reisen durch.“

Wenig überraschend kommt der Post nun wie ein Boomerang auf Joachim Stamp zurück. Der FDP-Politiker wird auf Twitter für seinen Post mit dem vermeintlichen Skandal kritisiert. „Das ist ungewohnt billiges Niveau von Ihnen, Herr Stamp. Schade“, schreibt ein Nutzer.

FDP-Politiker Joachim Stamp hatte auf Twitter auf die Seite aufmerkam gemacht. Jetzt hat sich der Wind in den Sozialen Netzwerken jedoch gegen ihn gedreht.

Er ist nicht der einzige, gegenüber dem FDP-Politiker harte Worte findet: „Haben Sie als Minister nichts Wichtigeres zu tun? Das Unternehmen mag der SPD gehören, ist trotzdem in ihrem Handeln erstmal eigenständig. Dazu würden nun im harten Lockdown solche Reisen sowieso keine behördlichen Genehmigungen erhalten. Viel Aufregung um Nichts.“ (dav)