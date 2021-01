SPD: Kevin Kühnert mit Freudschem Versprecher – „Das ist ja fast schizophren!“

Kevin Kühnert, Ex-Vorsitzender der Jusos und SPD-Vizechef, gehört wohl die Zukunft der SPD nach dem Ende der GroKo unter Kanzlerin Angela Merkel. Dass der 31-Jährige sowieso kein Fan von Koalitionen mit der Union ist, ist bekannt.

In einem Interview im Podcast „Steingarts Morning Briefing“ leistet sich Kevin Kühnert am Freitag aber sozusagen einen „Freudschen Versprecher“, als er über die Rolle der SPD in der Bundesregierung redet.

SPD: „Freudscher Versprecher“ von Kevin Kühnert in Interview?

Im Gespräch mit der „Welt“-Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld fällt in dem Podcast ein entlarvender Satz. Rosenfeld fragt nach, wieso Kühnert nun Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der SPD unterstütze, obwohl er ihn als SPD-Vorsitzenden für die falsche Wahl hielt.

Der schlagfertige Berliner erklärt: „Ich stehe auch heute weiter dazu, sehe aber nicht diesen Widerspruch“. Die Entscheidung bei der Urwahl eines neuen Parteivorsitzenden 2019 sei Teil des Erneuerungsprozesses der SPD gewesen. Eine Erkenntnis der Wahlpleite 2017 sei gewesen, „dass nach den vielen Jahren der Großen Koalition die SPD vor allem eines braucht, wenn sie eine selbstbewusste Partei sein will, nämlich eine stärkere Trennung zwischen Regierung und Opposition.“ Deswegen hätte aus Kühnerts Sicht kein Kabinettsmitglied, wie eben Olaf Scholz, Parteivorsitzender werden können.

Die Sozialdemokraten somit gleichzeitig in der Regierung und in der Oppositionsrolle? Das ist genau der Vorwurf, den viele Kritiker der SPD ständig machen. Hier wird diese Doppelrolle scheinbar von Kevin Kühnert zugegeben. Rosenfeld ist das auch direkt aufgefallen: „Sie können doch nicht gleichzeitig Regierungspartei und Opposition sein! Das ist ja fast schizophren!“

Der Vorläufer der Partei, der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein, wurde 1863 gegründet

Seit 1890 trägt die Partei den Namen SPD.

Zwischen 1933 und 1945 und wurde die SPD von den Nazis verboten, in der DDR mit der KPD zur SED zwangsvereinigt.

Die SPD stellte bislang drei Bundeskanzler: Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder.

Ebenso gab es drei Bundespräsidenten aus den Reihen der SPD: Friedrich Ebert, Gustav Heinemann, Johannes Rau und Frank-Walter Steinmeier.

Die SPD hat derzeit rund 400.000 Mitglieder und ist damit die größte Partei Deutschlands.

Kevin Kühnert (SPD): „Diese Form von Schizophrenie hat uns ja häufig zerrissen in den letzten Jahren."

Der wortgewandte Kühnert entgegnet: „Nein, nein, nein. Es geht auch nicht um Opposition. Aber eine Regierung, sofern sie eine Koalition darstellt, und darin sind wir ja im Moment und das als kleinerer Partner, heißt ja zwangsläufig, dass das nicht das SPD-Parteiprogramm 1:1 umgesetzt wird. Wenn man gerne Glaubwürdigkeit bei Wählerinnen und Wählern aufbauen möchte, dahingehend, dass die Ziele der eigenen Partei natürlich über das hinausgehen, was eine Regierung macht, dann ist es schwierig, den Leuten zu verkaufen, dass tagsüber der Vertreter der SPD Kompromisse mit der Union aushandelt und er dann abends bei Frank Plasberg sitzt und die reine sozialdemokratische Lehre verkaufen soll, wenn es sich doch offenkundig um ein und dieselbe Person handelt.“

Dann greift Kühnert den Vorwurf von Rosenfeld auf: „Diese Form von Schizophrenie hat uns ja häufig zerrissen in den letzten Jahren.“