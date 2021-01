AfD: SPD-Mann kontert mit Rede, die es im Bundestag so noch nie zuvor gab

Außergewöhnliche Rede im Bundestag: SPD-Abgeordneter Helge Lindh verspottete die AfD-Fraktion mit Reimen.

Die AfD-Abgeordneten zeigten sich wenig amüsiert. Im Anschluss an Lindhs Rede verpasste Bundestagesvizepräsident Hans-Peter Friedrich ausgerechnet einer Linken-Abgeordneten einen Ordnungsruf.

AfD: SPD-Abgeordneter verspottet Fraktion mit einer gereimten Rede

In Anlehnung an Dichter Heinrich Heine nahm Helge Lindh am Freitag mit seiner Rede in Versform Stellung zu zwei Anträgen der AfD zur Bewahrung und Förderung der deutschen Sprache. „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin / Ein Märchen aus fernen Zeiten, das geht mir nicht aus dem Sinn. / AfD, oh weh, oh weh. / Euer Deutsch ist tot und dunkelt und finster trübt der Hass. / Das Deutsch der Rapper indes funkelt und macht euch alle nass / AfD, oh weh, oh weh“, dichtete Lindh.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Helge Lindh. Foto: imago images / Political-Moments

Und weiter reimte der Sozialdemokrat: „Deutsche, kauft deutsche Zitronen. So schrillt sie, eure Melodei. / Das Hirn vom Denken zu verschonen, da seid ihr stets ganz vorn dabei / AfD, oh weh, oh weh. / Der ach so vielgestalt'gen Wahrheit tut ihr gar weh / Ihr scheut der grauen Töne Arbeit, kennt Asche nur und Schnee / AfD, oh weh, oh weh. / Ich glaube, die Wogen des Hasses verschlingen am Ende nur den einz'gen Wahn / Das hat mit eurer Sirenen singen, die AfD, ihr selbst getan.“

" [...] das Hirn vom Denken zu verschonen, da seid ihr stets ganz vorn dabei. AfD, oh weh, oh weh." Gegen zwei Anträge der @AfDimBundestag, zur Bewahrung & Förderung der 🇩🇪deutschen Sprache, hielt @helgelindh, @spdbt, eine ganz besondere Rede im #Bundestag, in Versform. @spdde pic.twitter.com/GbtxLgytRJ — phoenix (@phoenix_de) January 15, 2021

Die AfD-Fraktion reagierte sichtlich genervt auf die Spott-Rede von Lindh. Der AfD-Abgeordnete Karsten Hilse rief: „Haben wir schon Karneval, oder was?!“ Darauf antwortete die Linken-Politikerin Simone Barrientos: „Ruhig, Brauner!“.

Mehr über den SPD-Bundestagsabgeordneter Helge Lindh:

Der 44-Jährige gewann 2017 das Direktmandat im Bundestagswahlkreis Wuppertal I.

Er ist ordentliches Mitglied im Innenausschuss und im Ausschuss für Kultur und Medien.

Der Sozialdemokrat studierte an den Universitäten Lüneburg, Bielefeld und Düsseldorf.

Von 2012 bis 2017 war er Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der NRW-Landtagsfraktion der SPD.

Für diesen Zwischenruf erntete sie einen Ordnungsruf von Bundestags-Vizepräsident Hans-Peter Friedrich (CSU), sozusagen eine Gelbe Karte.

Anti-AfD-Rede im Bundestag: Ein anderer SPD-Politiker sprach auf Platt

Schon ein anderer SPD-Abgeordnete fiel mit einer nicht alltäglichen Anti-AfD-Rede im Bundestag auf. Auf Platt konterte der SPD-Mann Johann Saathoff 2018 eine Initiative der AfD, Deutsch als Landessprache im Grundgesetz zu verankern. „Düütschland word neet armer dör anner Spraken, Düütschland word rieker“: Deutschland werde nicht ärmer durch andere Sprachen, sondern reicher, sagte Saathoff.