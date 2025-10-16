Kein Wunschkonzert mit dem Sondervermögen: Klingbeil zieht die Zügel an

  1. DerWesten.de
500 Milliarden Euro für Deutschlands Zukunft – aber unter wessen Aufsicht? Klingbeil will sicherstellen, dass jeder Euro sitzt.

Deutschlands Infrastruktur sei „peinlich“, sagt Klingbeil. Jetzt will der Finanzminister selbst mitentscheiden, wofür die Milliarden wirklich fließen.
Lars Klingbeil will offenbar verhindern, dass jedes Ministerium einfach nach Lust und Laune aus dem neuen 500-Milliarden-Topf schöpft. Der SPD-Politiker kündigt Kontrolle, Monitoring und Erfolgskontrollen an – und macht klar: Es wird kein Selbstbedienungsladen.

Wer bekommt das Geld? Klingbeil will mitreden

