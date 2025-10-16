Kein Wunschkonzert mit dem Sondervermögen: Klingbeil zieht die Zügel an

Lars Klingbeil will offenbar verhindern, dass jedes Ministerium einfach nach Lust und Laune aus dem neuen 500-Milliarden-Topf schöpft. Der SPD-Politiker kündigt Kontrolle, Monitoring und Erfolgskontrollen an – und macht klar: Es wird kein Selbstbedienungsladen.

Wer bekommt das Geld? Klingbeil will mitreden

Mit dem 500-Milliarden-Fonds, dem Sondervermögen, soll das Land endlich moderner werden. Lars Klingbeil spart nicht mit Kritik: Deutschlands Infrastruktur sei „peinlich“, sagte er bei „Caren Miosga“. Foto: IMAGO/HMB-Media Der SPD-Politiker will verhindern, dass Ministerien wahllos Projekte mit dem Geld finanzieren. In einem Brief, das dem „Handelsblatt“ vorliegt, fordert Klingbeil „klare Erfolgskontrollen“ und regelmäßige Berichte ans Finanzministerium. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur „Wir müssen die richtigen Schwerpunkte setzen“, mahnt Klingbeil. Bevor Milliarden fließen, sollen Wirtschaftlichkeitsprüfungen zeigen, wo das Geld am meisten bewirkt. Foto: IMAGO/IlluPics Auch wenn 500 Milliarden nach viel klingen – für Klingbeil ist klar: Das Sondervermögen ist begrenzt. Deshalb soll kein Ressort mehr einfach eigene „Wunschprojekte“ durchdrücken. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur Klingbeil will laut „Handelsblatt“ ein bereichsübergreifendes Monitoring. So will er vermeiden, dass das Riesenbudget versickert, bevor echte Fortschritte sichtbar werden. Foto: IMAGO/Political-Moments Vom Straßenbau bis zur Digitalisierung – das Geld soll laut Gesetz in sieben große Zukunftsbereiche fließen. 100 Milliarden davon gehen an die Länder. Foto: IMAGO/Christian Grube Am Ende soll der 500-Milliarden-Fonds nicht nur Baustellen schließen, sondern Vertrauen schaffen – dass Politik mit Geld auch verantwortungsvoll umgehen kann.











