Söder-Tochter sucht neuen Mann – eine Sache ist ihr ganz wichtig

Sie als Model unter Vertrag in einer New-Yorker-Agentur, neuerdings sogar ein TV-Sternchen und die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder: Gloria-Sophie Burkandt. Mit Auftritten an der Seite ihres Politiker-Vaters und zuletzt auch im Fernsehen ist die Fränkin selbst prominent geworden.

Kürzlich offenbarte die 26-Jährige gegenüber „Bunte“ ein privates Detail: Sie ist auf der Suche nach einem neuen Partner!

Offen für Flirts an öffentlichen Orten

Burkandt verriet vor der „Bunte“-Kamera, dass sie sich durchaus „mal umschaut“ nach einem potenziellen neuen Mann. Sie sei schließlich „wieder Single“.

Dabei versucht sie aber offenbar eher auf eine altmodische Methode einen flirtwilligen Kerl zu finden, nicht mittels App. Sie lerne immer mal wieder neue Leute in der Flughafenlounge, im Restaurant oder Café kennen, denn sie sei auch ein offener Mensch.

So soll der neue Freund der Söder-Tochter drauf sein

Doch wie muss ER denn sein, um die Söder-Tochter für sich zu gewinnen? Er müsse „unglaublich sympathisch und empathisch sein, ehrlich, loyal und witzig“, zählt sie auf. „Humor ist so sexy“, unterstreicht sie danach noch die offenbar wichtigste Eigenschaft.

Eine gewisse Ironie und Schlagfertigkeit wäre für ihren neuen Freund aber sicherlich auch hilfreich bei Begegnungen mit Papa Söder. Zumindest als Politiker ist der CSU-Chef dafür bekannt, gerne mal pointiert auszuteilen. Möglicherweise wird er aber mit dem nächsten Freund der Tochter etwas behutsamer umgehen?

Politiker-Tochter besteht nicht auf einen Muskelprotz

Körperlich scheint Gloria-Sophie Burkandt etwas weniger Ansprüche zu haben an den Zukünftigen zu haben. Er müsse „nicht super trainiert sein“, aber doch zu ihrem gesunden Lebens- und Ernährungsstil passen.

Man darf also gespannt sein, wann die Politiker-Tochter mit einer neuen Beziehung für Schlagzeilen sorgt.