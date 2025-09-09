Söder der deutsche Darth Vader – „Star Wars“-Patzer sorgt für Lacher

Markus Söder als Darth Vader? Beim Gillamoos-Volksfest sorgte ein musikalischer Fauxpas für Schmunzeln: Statt heroischer Töne erklang der „Imperial March“ von „Star Wars“ – das Markenzeichen der dunklen Seite. Söder spielte den Patzer humorvoll herunter und nutzte die Bühne, um scharf gegen Grüne und Linke auszuteilen.

Söder-Empfang mit „Star Wars“-Marsch

CSU-Chef Markus Söder, bekennender „Star Wars“-Fan, sorgte bei seinem Auftritt auf dem Gillamoos-Volksfest für ein kurioses Missverständnis. Während der bayerische Ministerpräsident mit der Phrase „Möge der Markus mit euch sein“ angekündigt wurde, spielte die CSU statt der heroischen „Star Wars“-Titelmelodie den „Imperial March“. Diese ikonische Melodie steht für Darth Vader, den Bösewicht der Filmreihe – und damit für die dunkle Seite der Macht. Auch nach Söders einstündiger Rede ertönte die martialische Musik erneut aus den Lautsprechern.

Söder reagierte sichtlich irritiert und gab den Anwesenden ein klares Signal: „Die dunkle Seite der Macht, das sind die anderen. Wir sind aber die gute Seite der Macht.“ Kunstpausen und das bekannte Söder-Lächeln machten schnell klar, dass er die Situation ins Lächerliche zog – unfreiwillige Sith-Präsenz inklusive. Doch nicht alle im Zelt hatten den Fehlgriff bei der musikalischen Untermalung bemerkt.

CSU-Chef teilt gegen Grüne und Linke aus

Trotz der Darth-Vader-Noten nutzte Söder seinen Auftritt, um bekannte CSU-Positionen in den Vordergrund zu rücken. Er kritisierte dabei Grüne und Linke scharf und forderte ein „Ende des Tofu-Terrors“. Der CSU-Chef sprach über die Halbierung der Erbschaftsteuer in Bayern und wiederholte seinen Wunsch nach einer Rückkehr zur Wehrpflicht. Auch die Automobilindustrie, ein bayerisches Herzstück, könne auf Söders Unterstützung zählen.

Der inszenierte Auftritt sollte Söder nahbar, aber entschlossen präsentieren. Ob der „Imperial March“ dabei hilfreich war, bleibt fraglich. Klar ist jedoch, dass Söders Humor und Star-Wars-Liebe für Gesprächsstoff sorgten – und Bayern noch ein Stück mehr zur „guten Seite der Macht“ zählen will.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.