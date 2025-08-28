Söder warnt vor Fragebogen-Armee – „Schreckt Putin nicht ab“

Markus Söder fordert die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht und kritisiert die Pläne der Bundesregierung als unzureichend. Angesichts der Bedrohung durch Wladimir Putin betont der bayerische Ministerpräsident, dass eine freiwillige Armee nicht ausreiche, um die Sicherheit Deutschlands und der Nato zu gewährleisten.
Auch interessant: Wende in Moskau? Putin-Minister bringt Deutschland ins Spiel ++ Söder fordert mehr Einsatz gegen Putin Markus Söder kritisiert die Wehrdienstpläne der Bundesregierung scharf und fordert die Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht. Der bayerische Ministerpräsident betonte gegenüber der „Augsburger Allgemeinen“, diese Pläne reichten nicht aus, um einer Bedrohung durch Wladimir Putin zu begegnen. Foto: IMAGO/Political-Moments „Putin wird sich nicht von einer Fragebogen-Armee abschrecken lassen“, sagte Söder. Für ihn sei die Wehrpflicht eine notwendige Maßnahme, um die Bundeswehr zu stärken und die Sicherheit des Landes zu gewährleisten. Foto: IMAGO/ZUMA Press Nach Einschätzungen von Militärexperten könnte Putin in den Jahren 2027 bis 2029 die Nato herausfordern. Angesichts dieser Prognosen fordert Söder: „Wir dürfen keinen Tag warten: Wir brauchen eine richtige Wehrpflicht.“ Die CSU werde bei diesem Thema Druck machen. Foto: IMAGO/Russian Look Der CDU-Kanzler Friedrich Merz setzt dagegen auf den jetzigen Gesetzentwurf der Bundesregierung, der auf Freiwilligkeit beruht. Merz zeigte sich optimistisch, dass die angestrebten Rekrutierungszahlen erreicht werden können. Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen Am Mittwoch (27. August) verabschiedete die Bundesregierung einen neuen Rechtsrahmen für den Wehrdienst. Dieser sieht eine Wehrerfassung junger Männer vor, setzt aber zunächst auf einen attraktiven freiwilligen Militärdienst. Eine allgemeine Wehrpflicht wurde nicht beschlossen, was vor allem in der Union auf Ablehnung stößt. Foto: IMAGO/Werner Schmitt Söder bezeichnete den Entwurf als „einen Schritt in die richtige Richtung“, merkte jedoch an, dass er nicht ausreiche. „Die Soldaten sehen es ähnlich wie wir“, erklärte er. Foto: IMAGO/Sven Simon Während Söder eine langfristige Stärkung der Bundeswehr durch mehr finanzielle Mittel und Personal fordert, hält Kanzler Merz vorerst an Freiwilligkeit fest. „Ich bin zuversichtlich, dass wir die benötigten Zahlen erreichen können“, sagte Merz in Berlin. Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen Es bleibt offen, ob eine Wehrpflicht langfristig Putins militärischen Plänen entgegenwirken kann. Foto: IMAGO/ITAR-TASS
