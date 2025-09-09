Fallen wir alle auf die Söder-Tochter rein?

Sie tritt gerne an der Seite ihres berühmten Vaters auf: Gloria-Sophie Burkandt-Söder. Ohne Frage, die 26-Jährige will prominent sein. Ihre jüngsten TV-Auftritte sorgen für Schlagzeilen. Doch wie viel Show ist es wirklich?

TV-Auftritte der Söder-Tochter – wirklich alles authentisch?

Gloria-Sophie Burkandt-Söder ist die älteste Tochter von Markus Söder. Die 26-Jährige will berühmt werden und strebt in die Öffentlichkeit. Foto: IMAGO/Future Image Sie ist Model, Mode-Influencerin und neuerdings auch in der ProSieben-Show “Deutschlands dümmster Promi” zu sehen. Foto: IMAGO/Panama Pictures Das Spiel um die Aufmerksamkeit hat die Fränkin scheinbar verstanden. Wie der Papa weiß sie, wie man Schlagzeilen produzieren kann und im Gespräch bleibt.

Foto: IMAGO/STAR-MEDIA So hatte sie in der Quizshow einen Aussetzer, als sie Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl nicht auf einem Foto erkannte. “Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen”, behauptete sie.

Foto: IMAGO/Daniel Scharinger Kurz darauf sorgte sie wieder für Aufsehen, als sie in der Show nicht darauf kam, wofür die Abkürzung SPD steht. Die TV-Kandidatin: „Sozialdeutsche Partei” oder “Soziale Partei der Demokratie”?

Foto: IMAGO/Bildagentur Monn Echte Patzer – oder legt sie uns alle ein bisschen rein? Schließlich heißt die Show “Deutschlands dümmster Promi”. Schon Verona Pooth (damals noch Feldbusch) hatte verstanden, wie man prominent wird, wenn man sich manchmal naiv anstellt.

Foto: IMAGO/Future Image Die Söder-Tochter hat nach eigenen Angaben einen IQ-Wert von 135, Abitur und einen Master in Business Management. Sie soll sogar eine Promotion anstreben. Wie passt das mit den TV-Blamagen zusammen?

