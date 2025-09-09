Fallen wir alle auf die Söder-Tochter rein?

  1. DerWesten.de
Avatar-Foto von Marcel Görmann

Ist das wirklich authentisch? Die älteste Söder-Tochter sorgt für Schlagzeilen durch TV-Auftritte. Doch manches wirft Fragen auf.

Stolzer Papa
© IMAGO/Future Image

Sie tritt gerne an der Seite ihres berühmten Vaters auf: Gloria-Sophie Burkandt-Söder. Ohne Frage, die 26-Jährige will prominent sein. Ihre jüngsten TV-Auftritte sorgen für Schlagzeilen. Doch wie viel Show ist es wirklich?

TV-Auftritte der Söder-Tochter – wirklich alles authentisch?

Stolzer Papa
Gloria-Sophie Burkandt-Söder ist die älteste Tochter von Markus Söder. Die 26-Jährige will berühmt werden und strebt in die Öffentlichkeit. Foto: IMAGO/Future Image
In TV-Show dabei
Sie ist Model, Mode-Influencerin und neuerdings auch in der ProSieben-Show “Deutschlands dümmster Promi” zu sehen. Foto: IMAGO/Panama Pictures
In die Schlagzeilen kommen
Das Spiel um die Aufmerksamkeit hat die Fränkin scheinbar verstanden. Wie der Papa weiß sie, wie man Schlagzeilen produzieren kann und im Gespräch bleibt.
Foto: IMAGO/STAR-MEDIA
Helmut... wer?
So hatte sie in der Quizshow einen Aussetzer, als sie Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl nicht auf einem Foto erkannte. “Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen”, behauptete sie.
Foto: IMAGO/Daniel Scharinger
"Sozialdeutsche Partei"?
Kurz darauf sorgte sie wieder für Aufsehen, als sie in der Show nicht darauf kam, wofür die Abkürzung SPD steht. Die TV-Kandidatin: „Sozialdeutsche Partei” oder “Soziale Partei der Demokratie”?
Foto: IMAGO/Bildagentur Monn
Vorbild Verona Pooth?
Echte Patzer – oder legt sie uns alle ein bisschen rein? Schließlich heißt die Show “Deutschlands dümmster Promi”. Schon Verona Pooth (damals noch Feldbusch) hatte verstanden, wie man prominent wird, wenn man sich manchmal naiv anstellt.
Foto: IMAGO/Future Image
IQ-Wert 135
Die Söder-Tochter hat nach eigenen Angaben einen IQ-Wert von 135, Abitur und einen Master in Business Management. Sie soll sogar eine Promotion anstreben. Wie passt das mit den TV-Blamagen zusammen?
Foto: IMAGO/Bildagentur Monn

