Söder auf 180 wegen Heidi Reichinnek – „Nichts verstanden“

Heidi Reichinnek, Fraktionschefin der Linken, sorgt mit ihrer Aussage über die DDR für Diskussionen. Sogar Bayern-Präsident Markus Söder mischt sich ein und meldet sich mit einem Selfie-Video zu Wort. Er bezeichnet die DDR als „Sozialismus pur“ und reagiert mit scharfer Kritik.

Söder schießt gegen Reichinnek

Heidi Reichinnek, Vorsitzende der Linkenfraktion im Bundestag, erregt erneut Aufsehen mit ihrer Forderung nach einem „demokratischen Sozialismus“. Im Interview mit dem „stern“ erklärte sie, dies sei „eine Utopie, die wir in Schritten erreichen können“. Als Beispiel forderte sie die Rückführung öffentlicher Daseinsversorgung, wie Wohnen, Verkehr und Gesundheit, in staatliche Hand.

Auf den Einwand, dass Sozialismus in der Vergangenheit gescheitert sei, antwortete Reichinnek: „Das in der DDR war kein Sozialismus. Also nicht so, wie ihn sich meine Partei vorstellt.“ Dabei betonte sie, die Linke wolle das Wirtschaftssystem ändern, aber keinen Umsturz des politischen Systems.

„DDR war Sozialismus pur“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder reagierte empört auf Instagram. „Die DDR war Sozialismus pur. Die DDR war ein Unrechtsstaat“, erklärte Söder. Reichinneks Forderungen wies er entschieden zurück und fragte: „Was wollen die denn eigentlich noch? Noch was Schlimmeres?“

Zudem nutzte Söder die Gelegenheit, um die klare Abgrenzung seiner Partei zur Linken zu betonen. „Die Brandmauer zur Linken muss stehen – keine Zusammenarbeit mit dieser Partei.“

Neben der Sozialismus-Debatte sprach Reichinnek auch über die massive Angriffsfläche, der weibliche Politiker ausgesetzt sind. Im „stern“ beklagte sie Beleidigungen und Bedrohungen, die sie und andere Frauen in der Politik regelmäßig erleben. „Es ist wirklich krass, was da an Angriffen kommt“, sagte Reichinnek. Sie fügte hinzu, dass diese oft konkrete sexuelle Anspielungen oder Drohungen enthalten.