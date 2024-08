Wüst holt mit Schwarz-Grün sagenhafte 54 Prozent – Söder explodiert

Ein Jahr haben sie eigentlich noch, doch das Gehacke ist schon in vollem Gange. Die Parteien begeben sich in die Startlöcher für die Bundestagswahl 2025. Dabei pirscht sich eine Grüne an die CDU an – sehr zum Entsetzen von Markus Söder und Carsten Linnemann.

Die Ampel ist umstritten, die Grünen kriegen auf den Deckel. Was bedeutet das für die Bundestagswahl 2025? Eine Koalition aus Grünen und CDU wäre laut aktueller Umfragen möglich, aber so geht es nicht mit Söder.

Grünes Kuscheln mit der CDU?

Die grüne Fraktionschefin Katharina Dröge (39) zeigte sich in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ recht flexibel, was mögliche Koalitionen angeht. Man könne sich mit der FDP oder der SPD besprechen. „Aber es sind auch andere Konstellationen und Koalitionen denkbar – auch mit der CDU“, so Dröge.

Laut Wahlumfragen von Forsa würden CDU und Grüne gemeinsam auf 54 Prozent der Stimmen kommen. 40 Prozent davon entfallen auf die CDU. Dröges Angebot ist nur ein zartes Winken in Richtung der CDU, das von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (57) brutal niedergewalzt wird. Der „Bild“ sagte Söder: „Das Anbiedern der Grünen an die Union ist schlichtweg peinlich.“ Er stellt fest: „Kein Schwarz-Grün nach der nächsten Wahl!“

Auch der Christdemokrat Carsten Linnemann (47) hat sich auf das grüne Feindbild eingeschossen. Auf Instagram sagte er: „Die Grünen sind das Grundproblem dieser Gesellschaft. Ja, ich würde sogar noch weitergehen: Diese grüne Politik, dieses Kollektivistische, ja, dieser Top-Down-Ansatz in der Politik, das ist das, was schlimm ist und was gar nicht geht.“

„Peinlich“ und „schlimm“ – Söder und Linnemann rasten aus

In Nordrhein-Westfalen, dem Heimatland Carsten Linnemanns, koaliert die CDU recht erfolgreich mit den Grünen. Genau wie in Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst, gibt das gegenüber der SZ auch zu bedenken: „Bei uns in Nordrhein-Westfalen und andernorts zeigt sich, wie vertrauensvoll und politisch erfolgreich die Zusammenarbeit zwischen CDU und Grünen funktionieren kann.“

Dennoch haut Linnemann nun fleißig in die gleiche Kerbe, die schon bei CSU-Chef Söder zum Standardprogramm gehört. Das kommt nicht allzu gut an. So schrieb ein User zu Linnemanns Äußerungen auf X:

„Carsten Linnemann hat vollkommen den Verstand und den Kompass verloren. Während Nazis durchs Land streifen, rechtsextreme Straftaten zunehmen, rechtes Wording immer weiter verbreitet wird, benennt er immer noch die Grünen als das ‚Grundproblem des Landes‘ – unfassbar!“