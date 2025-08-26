Söder watscht Habeck ab – „Geh mit Gott“

Die politische Fehde zwischen Markus Söder und Robert Habeck geht in die nächste Runde. Während Habeck seinen Rückzug aus dem Bundestag ankündigt und Söders Fleisch-Inszenierungen als „fetischhaftes Wurstgefresse“ kritisiert, schießt der bayerische Ministerpräsident mit Häme zurück. „Geh mit Gott – Hauptsache, weit weg“, ätzt Söder und sorgt damit erneut für Schlagzeilen.

Habeck und Söder: Wortgefechte um Wurst und Politik

Markus Söder und Robert Habeck liefern sich erneut ein scharfes verbales Duell, das diesmal sogar die Themen Wurst und Gott berührt. Habeck bezeichnete Söders Inszenierung mit Fleischprodukten auf Instagram unter dem Hashtag #söderisst als „fetischhaftes Wurstgefresse“.

Söder ließ diese Bemerkung nicht unbeantwortet und konterte in gewohnter Schlagfertigkeit: „Geh mit Gott – Hauptsache, weit weg“, sagte er der Bild. Zudem betonte der bayerische Ministerpräsident: „Ich werde weiterhin mit Freude bayerische Weiß- und fränkische Bratwürste essen.“

Söder schießt auch direkt gegen die Grünen, indem er ihnen eine „Tofu-Tümelei“ nachsagt. Habecks Kritik an seinem Fleisch-Fokus, die im Zuge seines angekündigten Rückzugs aus dem Bundestag laut wurde, lässt er nicht gelten. Die verbal aufgeladene Konfrontation zeigt, wie tief die Gräben zwischen Grünen und CSU weiterhin sind.

Abschied mit Seitenhieben

Robert Habeck hatte in einem Interview mit der „taz“ seinen Rückzug aus dem Bundestag zum 1. September erklärt. Er kündigte eine Lehr- und Forschungstätigkeit im Ausland an und begründete die Entscheidung damit, dass sowohl die Ampel-Koalition als auch seine politische Idee „abgewählt“ worden seien. „Ich wollte die Grünen in die gesellschaftliche Mitte führen und das Zentrum stabilisieren“, sagte Habeck. Dieses Ziel habe er nicht erreicht.

Markus Söder ließ es sich nicht nehmen, mit Häme auf Habecks Abschied zu reagieren. „Viel Glück außerhalb der Politik“, wünschte er dem ehemaligen Vizekanzler laut „Bild“ ironisch und setzte nach: „Denn in der Politik war er ja sehr erfolglos!“ Die Wortgefechte zwischen Habeck und Söder sorgen damit weiterhin für Schlagzeilen – und zeigen, dass selbst ein Rücktritt kein Ende für politische Spitzen bedeutet.

